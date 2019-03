Seks danske virksomheder er blandt de hurtigst voksende i Europa

De 1.000 hurtigst voksende virksomheder i Europa er netop offentliggjort, og seks danske virksomheder er med i det fine selskab.

Seks danske virksomheder placerer sig på listen over de hurtigst voksende i Europa.

Financial Times har netop udgivet listen over 1.000 virksomheder, der målt på deres årlig vækstrate mellem 2014 og 2017 er de hurtigst voksende i Europa.

De seks danske virksomheder på listen placerer sig langt fra hinanden, men fælles for dem alle er en støt stigende omsætning.

ClickLearn: It-virksomheden blev grundlagt i 2010 og beskæftiger sig primært med ERP-software, webundervisning og dokumentation inden for ERP-systemer. ClickLearn har kontorer i USA og Indien, mens hovedkontoret befinder sig i København.

Omsætningsvækst: 936 pct.

Placering på top 1.000-listen: 136

IT Minds: IT Minds blev grundlagt i 2010, og virksomheden hjælper andre virksomheder med optimering og effektivisering af interne arbejdsgange og processer. Hos IT Minds spotter og tiltrækker de softwaretalenter og opbygger deres personlige og professionelle profil til at arbejde som it-konsulenter i andre virksomheder. IT Minds er placeret i Aarhus.

Omsætningsvækst: 302 pct.

Placering på top 1.000-listen: 578

Innovation Roundtable: Virksomheden er grundlagt i 2010 og faciliterer netværkskontakter mellem virksomhedsledere i verden. Netværket er udelukkende for multinationale virksomheder, og målsætningen er at hjælpe virksomheder med at skabe et større fundament for innovation. Hvert år arrangerer Innovation Roundtable et innovationsarrangement i Europa, Kina og USA. Dertil et årligt topmøde i København, hvor virksomheden også har hovedkontor.

Omsætningsvækst: 288 pct.

Placering på top 1.000-listen: 608

Rains: Rains blev grundlagt i 2012 og producerer regntøj, tasker og accessories. Siden 2016 har Rains åbnet konceptbutikker i hele verden, heriblandt i København, Paris, New York og London. Virksomhedens hovedkontor er placeret i Aarhus.

Omsætningsvækst: 254 pct.

Placering på top 1.000-listen: 694

Kriterier for at komme på Financial Times top 1000 liste Omsætning på mindst 100.000 euro ved udgangen af 2014 Omsætning på mindst 1.5 mio. euro. ved udgangen af 2017 Virksomheden er uafhængig



Omsætningen er primært vokset organisk mellem 2014-2017



Hvis virksomheden er børsnoteret, må aktieprisen ikke være faldet 50 pct. eller mere siden 2017

Biometric Solutions: Virksomheden er grundlagt i 2011 og leverer biometriløsninger, der er testet hos virksomheden selv. Løsningerne sikrer effektive ansøgningsprocesser til ID-papirer i staten og kommunerne. Virksomheden er placeret med hovedsæde i Herlev.

Omsætningsvækst: 189 pct.

Placering på top 1.000-listen: 874

Kallehave Stål & Montage: Virksomheden er grundlagt i 2013 og er et smede-, svejse- og montagefirma, der udfører opgaver for private og erhvervskunder i hele landet. Virksomheden er vokset fra en 1-mands virksomhed til 32 ansatte.

Omsætningsvækst: 177 pct.

Placering på top 1.000-listen: 928

Mens Danmark altså kan præstere seks virksomheder på top 1.000-listen, er det Tyskland, der har flest vækstvirksomheder på listen. Hele 230 tyske virksomheder er repræsenteret på listen, mens Storbritannien står for 63 virksomheder.

265 af de 1.000 virksomheder er tech og it-selskaber, og dermed repræsenterer it-branchen mere end hver fjerde af de hastigst voksende virksomheder i Europa.