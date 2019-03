Skosalget er i flere lande under pres. Mens konkurrenter melder om dyk, har danske Ecco dog en lille fremgang. Samtidig fik den familieejede, sønderjyske koncern rekordresultat i 2018.

Den familieejede danske skokoncern Ecco, der er ejet af milliardærfamilien Toosbuy Kasprzak, fortsætter sin fremgang trods et presset detailmarked i mange lande med dyk i antallet af skobutikker og øget onlinehandel.

Ecco har tirsdag aften offentliggjort, at den i det forløbne år nåede en omsætning på 1,3 mia. euro – tæt ved 9,8 mia. kr. Det er små 3 pct. mere end året før.

Årsresultat før skat slog også rekord – og voksede med 9 pct. til 201 mio. euro, svarende til 1,5 mia. kr.

Koncernen Ecco er en dansk skoproducent med hovedsæde i Sønderjylland samt produktion og aktiviteter i en lang række lande.

Familiejet koncern stiftet i 1963 i Bredebro af Karl Toosbuy.

Hans datter, Hanni Toosbuy Kasprzak, er i dag bestyrelsesformand.

Det sker i et marked, hvor flere af Eccos konkurrenter på det globale skomarked ligefrem melder om salgsdyk – eksempelvis italienske Geox med 6 pct. for 2018. Ændrede forbrugsmønstre og en trængt detailhandel præger hele branchen.

»Vi er i stor udstrækning en global virksomhed, og den spredning hjælper os. Skomærker, som er eksponeret kun mod Europa, har det sværere. Samtidig kommer vores vækst fra strategien om at udvide egne salgskanaler, da antallet af engroskunder fortsat kun falder,« siger Steen Borgholm, koncernchef for Ecco.

Skokoncernen har salg i 99 lande – både gennem 2.250 egne butikker og 14.000 andre salgssteder.

I 2018 voksede salget i egne butikker med 10 pct. og afsætningen gennem Eccos onlinekanaler med 36 pct. Til gengæld fortsatte de seneste års dyk i engrosforretningen, der dog fortsat udgør tæt ved halvdelen af omsætningen.

Fordelt på markeder havde Ecco en vækst på 13 pct. i Nordamerika, mens Asien løftede salget med 11 pct. Til gengæld dykkede omsætningen i regionen, der omfatter Europa og Mellemøsten, med 3 pct.

»Vores situation i Europa er ikke uden udfordringer. Markedet for klassiske sko vokser stort set ikke meget. Så der skal vindes markedsandele og arbejdes på alle parametre for at skabe resultater,« siger Steen Borgholm.

Omsætningen Engroskunder: 625

Retail: 284

E-commerce: 69

Læder: 119

Distributører m.fl.: 214

Ialt: 1.309 Omsætningen i Ecco Sko A/S 2018 fordelt på salgskanaler (mio. euro):

Mens onlinehandlen hos Ecco har de højeste vækstrater, udgør det i koncernens egne afsætningskanaler fortsat kun 5 pct. Når partnere, som også driver direkte Ecco-salg, tælles med, udgør onlineandelen ca. 10 pct. af omsætningen.

Selvom Ecco har valgt selv at ville tage kontrol med en større del af salget, har selskabet desuden nethandel gennem store onlineportaler som Amazon, Zalando, T-Mall og andre rundt om i verden.

»Dermed kommer andelen højere op. Men strategien er et ønske om at styre salget. Derfor er vi i gang med at indgå nye samarbejder med store onlineportaler om at tage mere kontrol. Vi vil gerne bruge de kanaler, da de har en stor trafik. Men det skal ske på vores måde,« mener Steen Borgholm.

Partner Morten Gade Steinmetz i revisions- og konsulenthuset Deloitte følger mode- og skobranchen tæt. Han vurderer, at Eccos fremgang i høj grad skyldes satsningen på netop online. Morten Gade Steinmetz siger:

»Det rykker sammen med satsning på nye og mere moderne produkter den danske skokoncern i et ellers svært marked. De skal dog hos Ecco i endnu højere grad have deres salgskanaler mellem fysiske butikker og online til at hænge sammen. Den nød må knækkes for at kunne holde sporet over for forbrugerne.«

Skokoncernen med hovedsæde i sønderjyske Bredebro ejes gennem Ecco Holding af Hanni Toosbuy Kasprzak sammen med børnene Anna og André Kasprzak.

Det fremgår af regnskabet for Ecco Sko A/S, at selskabet for 2018 leverer et udbytte på 91 mio. euro. – ca. 683 mio. kr. Det er 30 mio. kr. lavere end udbyttet året før.

Årsregnskab: