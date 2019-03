TDC dropper Huawei og vil give hele Danmark 5G

TDC har droppet kinesiske Huawei som 5G-leverandør.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

TDC har droppet Huawei som leverandør til 5G-nettet og i stedet peget på svenske Ericsson.

Det skriver TDC i en meddelelse.

Leverandørskiftet sker i kølvandet af et forløb, hvor USA har presset massivt på for at få vestlige nationer til at droppe den kinesiske leverandør.

»Naturligvis er vi ikke blinde for politikeres og myndigheders bekymring i debatten om Huawei, for vi har altid haft en tæt dialog med myndighederne, da TDC driver kritisk, national infrastruktur,« siger TDCs topchef, Allison Kirkby, til Berlingske om bevæggrunden for at skifte leverandør.

»Kontraktprisen har selvsagt også været en nøglefaktor, og Ericsson har været meget opsat på at få TDC som skandinavisk partner.«

I Danmark har frygten fra Huawei også været stor. Både Forsvarets Efterretningstjeneste og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har advaret mod den kinesiske gigant.

Frygten har været, at Huaweis tætte forhold til den kinesiske stat vil kunne resultere i, at følsomme danske data vil kunne havne i Kinas hænder.

Finans har tidligere beskrevet, at der var en reel risiko for, at TDC ville blive tvunget til at skifte leverandør.

Dengang lød vurderingen fra flere sider, at det kunne blive dyrt for telekæmpen, der sidste år blev afnoteret fra fondsbørsen og overtaget af australske Macquarie samt de danske pensionskasser PKA, ATP og PFA.

TDC skrev i 2013 en seksårig kontrakt med Huawei til en værdi af 4 mia. kr.

Den kinesiske techkæmpe skulle bygge og drive 4G-netværket indtil kontraktudløbet i marts 2020. Men Ericsson overtager allerede driften af TDC-netværket om to uger.

Det fremgår ikke, hvor stor konktrakten med svenske Ericsson er.

Aftalen løber til udgangen af 2023, og udover at bygge 5G-nettet skal svenskerne også udbygge og drive det eksisterende 4G-net, som Huawei driver i dag.

Hovedrivalerne Telenor og Telia har allerede meldt ud, at de vil teste 5G-netværket i Danmark inden juli.

Men TDC følger nu trop i 5G-kapløbet og annoncerer, at udvalgte TDC-kunder også vil kunne teste 5G-netværket til sommer, inden TDC til oktober påtænker at åbne rigtigt for nettet, så de første almindelige kunder kan være med.

Det er dog de færreste mobiltelefoner, som kan modtage 5G-signalet. Derfor vil de fleste danskere skulle opgradere deres mobil for at være med på 5G-bølgen.

TDC vil ikke oplyse, hvad det vil koste at få adgang til 5G-data på mobiltelefonen.

Men flere teleselskaber forudser, at det vil kræve et tillæg på mobilregningen at blive 5G-kunde.