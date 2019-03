Fyret Hummel-boss 30-dobler overskuddet

Søren Schriver vil ikke forklare, hvorfor hans personlige selskab netop har offentliggjort et større millionoverskud.

Selvom Søren Schriver ikke længere står i spidsen for modevirksomheden Hummel, sætter han stadig pæne beløb ind på kontoen.

Erhvervsmanden har netop offentliggjort et nyt regnskab fra sit personlige selskab Schriver & Co ApS, der blev stiftet kort efter Schrivers fyring i Hummel for to år siden.

I det første regnskabsår, 2017, blev det til et spinkelt overskud på 420.000 kr. Til gengæld eksploderede overskuddet til knap 12,9 mio. kr. i 2018. Det er mere end 30 gange så højt et overskud som året forinden.

Der findes ikke nogen ledelsesberetning i det nye regnskab fra Schriver & Co, og hovedpersonen ønsker ikke at gå i detaljer om årsagen til overskuddet.

»Jeg kan kun sige, at både ledelsen og aktionæren i selskabet er tilfreds med resultatet,« skriver Søren Schriver i en mail til Finans.

Men kan du komme nærmere ind på, hvorfra overskuddet stammer?

»Nej, det vil jeg ikke,« skriver han.

Schriver & Co har en række formål ifølge cvr-registeret, heriblandt virksomhedsrådgivning. Netop rollen som rådgiver havde Søren Schriver ifølge Børsen, da designfirmaet Menu for et år siden blev solgt til kapitalfonden Polaris for et hemmeligt millionbeløb.

Menu Menu er en dansk designvirksomhed med hovedkontor i Nordhavn.

Den sælger møbler, brugskunst og lamper til professionelle og private kunder i flere end 40 lande.

Virksomheden blev stiftet af familien Hansen i 1978 og har 63 medarbejdere.

I samarbejde med designere fremstiller virksomheden produkter med afsæt i den skandinaviske designtradition.

Efterfølgende fik Søren Schriver en ejerandel på mellem 5 og 9,99 pct. i det nystiftede holdingselskab bag Menu. Samtidig blev han Menus bestyrelsesformand.

Men om der er en sammenhæng mellem Menu og Søren Schrivers nye overskud på 12,9 mio. kr., vil han altså ikke kommentere.

Fast ligger det dog, at 12 mio. kr. af overskuddet stammer fra posten finansielle indtægter, der kan dække over realiserede eller urealiserede kursavancer på ejerandele.

Søren Schriver efterforskes fortsat af Østjyllands Politi for sin ageren som direktør hos Hummel. Søren Schriver blev bortvist og fyret efter beskyldninger om bl.a. returkommission i Hummels tyrkiske datterselskab for egen vindings skyld.

Søren Schriver lagde sag an for uberettiget bortvisning. Den sag trak han senere tilbage.