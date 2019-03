Var en af verdens rigeste - nu er det meste af formuen væk

Den indiske forretningsmand Anil Ambani undgik med nød og næppe fængsel i sidste uge - takket være sin storebror.

I 2007 var inderen Anil Ambani verdens sjetterigeste person med en anslået formue på 275 mia. kr.

Nu er næsten hele hans formue væk, og det skyldes i høj grad én mand: Anil Ambanis storebror. Det skriver Dagens Næringsliv.

De to brødre var i sin tid omdrejningspunktet i en opsigtsvækkende arvestrid, der var som taget direkte ud af en Bollywood-film. Deres far flyttede i 1950'erne til Yemen for at forsørge familien og endte med at skabe et af verdens største industrikonglomerater, Reliance.

Da faderen døde i 2002, ville begge sønner have fingrene i familiens livsværk. Men de kunne ikke blive enige, og til sidst måtte moderen tvinge dem til at dele selskabet mellem sig.

Anil Ambani fik den del af konglomeratet, som beskæftigede sig med telekommunikation og detailhandel. Storebroderen Mukesh fik den traditionelle industridel.

På få år blev teledelen, der bl.a. omfattede mobildrift, en sand pengemaskine for Anil Ambani. Han strøg i vejret på listen over verdens rigeste, men så begyndte nedturen.

Konkurrencen på mobilmarkedet tog til, og Anil Ambani var for sent ude med at tilbyde internetdata med 3G og senere 4G til de mobilhungrende indere, skriver Dagens Næringsliv.

Og endnu værre gik det, da storebroderen Mukesh etablerede mobilselskabet Reliance Jio, der er blevet en kæmpe succes.

Anil Ambanis mobilselskab fik store problemer. Gælden voksede, og i sidste uge var han så tæt på at ryge bag tremmer, da en aftale med en tidligere kreditor, svenske Ericsson, var endt skidt.

Senest torsdag skulle Anil Ambani have betalt en regning på cirka 500 mio. kr. til Ericsson. Penge, han ikke havde. I sidste øjeblik trådte hans storebror Mukesh og hans svigerinde til og betalte regningen.

Mens det meste af Anil Ambanis formue er forduftet, er hans storebror en af Asiens rigeste med en anslået formue på 350 mia. kr., ifølge Forbes. Han har i øvrigt bygget en skyskraber i Mumbai, hvor han og hans familie bor sammen med 600 ansatte.