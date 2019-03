Landmand donerede million-arv: Nu kommer pengene

Arven har været seks år undervejs, men nu sker der noget.

Der er endnu ikke blevet udbetalt en krone af den arv til unge landmænd, som den 79-årige gårdejer Rasmus Peter Nielsen efterlod sig ved sin død i 2014.

Men nu, seks år senere, ser det ud til, at pengene kan komme ud og gøre gavn. Det skriver Landbrugsavisen.

Rasmus Peter Nielsen testamenterede sin formue på otte mio. kr. til en ny fond, der skal støtte unge landmænd under deres uddannelse.

Fonden skal ifølge testamentet uddele 10 legater af 25.000 kr. hvert år, men er blevet bremset af bl.a. fejl i regnskaberne og skifterettens arbejde.

Men nu er fonden endelig på plads.

»Det er jo fantastisk, at sådan en ældre landmand vil bruge sine penge på, at unge landmænd kan uddanne sig. Det ville være ærgerligt, hvis arven skulle stå meget længere og bare trække renter. Så nu håber vi at komme i gang til foråret,« siger Henrik Nielsen, formand for Østjysk Landboforening, der skal agere fondsbestyrelse og stå for uddelingen af pengene, til Landbrugsavisen.

Rasmus Peter Nielsen var enebarn og fik aldrig kone eller børn.

Hele livet boede og arbejdede han på slægtgården Skovslund nær Slagballe nordvest for Horsens.