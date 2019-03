Selvom de omdiskuterede kryptovalutaer er faldet voldsomt i værdi, er de stadig en indbringende forretning for Niklas Nikolajsen.

Den danske bitcoin-velhaver Niklas Nikolajsen tjener stadig store millionbeløb, på trods af at markedet for kryptovalutaer sidste år styrtdykkede.

På to år har hans livsværk Bitcoin Suisse, som danskeren stiftede i 2013, haft et samlet overskud på 347 mio. kr. Det skriver Børsen. Omsætningen er hemmelig, men er ifølge Niklas Nikolajsen i milliardklassen.

»Man skal da være lidt utaknemmelig for ikke at sige, at det ser ret fornuftigt ud her efter seks år,« siger Niklas Nikolajsen til Børsen.

Han købte bitcoins privat i 2011, da prisen var under 50 cent per styk. Så da prisen nogle år senere steg til 15.-20.000 dollars, kunne Niklas Nikolajsen pludselig kalde sig mangemillionær.

I dag hjælper hans selskab bl.a. velhavere med at investere i kryptovalutaer, veksle og opbevare de digitale mønter. Fordi kryptomarkedet er faldet voldsomt i værdi - og aktiviten dermed er lavere - har Bitcoin Suisse også udvidet med nye forretningsområder, skriver Børsen.

For at beskytte sin formue har Niklas Nikolajsen bl.a. investeret i guld (som han har gravet ned) og ejendomme. Han bor på et slot i Schweiz sammen med sin hustru. Hvor stor hans formue præcist er, vil han ikke oplyse.

Selvom bitcoin-kursen fortsat er lav, forventer Niklas Nikolajsen også at tjene penge i 2019, siger han til Børsen.

Bitcoin Suisse er baseret i schweiziske Zug, der er kendt for at være den kanton, som har den laveste skatteprocent i det ellers skattelempelige land.

Regnskabstallene fra Bitcoin Suisse er revideret af Grant Thornton.