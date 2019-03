Flyselskab forsøger igen at afværge konkurs

En investering, der kunne redde Wow Air, er faldet til jorden. Nu gør flyselskabet igen kur til en gammel bejler.

Det kriseramte islandske flyselskab Wow Air prøver nu et nyt redningsforsøg i kampen for at afværge en konkurs.

En investering fra den amerikanske kapitalfond Indigo Partners er styrtet til jorden, efter at amerikanerne har aflyst handlen. Derfor forsøger Wow Air nu for anden gang at skaffe en investering fra et andet islandsk flyselskab, Icelandair. Det skriver E24.no.

I november sidste år blev det annonceret, at tabsramte Wow Air netop skulle overtages af Icelandair. Men handlen blev kort tid efter aflyst, da Icelandairs långivere ikke ville acceptere købet.

Få timer senere indgik Wow Air en foreløbig aftale med amerikanske Indigo Partners, som siden har været i gang med at gennemføre en såkaldt due dilligence af Wow Air for at finde ud af, hvorvidt man vil investere i selskabet.

Onsdag meddelte parterne imidlertid, at Indigo Partners har trukket sig fra handlen. Og at Wow Air på ny er gået i dialog med Icelandair.

Hvad dialogen konkret går ud på, fremgår ikke. Men Icelandair skriver i en meddelelse, at bestyrelsen i flyselskabet er blevet enig med Wow Air angående »Icelandair Groups engagement i driften« af Wow Air.

Wow Air, der især slår sig op på billige flyvninger til USA, er hårdt presset på økonomien. Kort før jul valgte selskabet at fyre hver 10. ansat og lukke en række af sine ruter.

Wow Air er ejet af Skúli Mogensen, der har tjent sin formue i it-branchen, og som stiftede flyselskabet i 2012.