Recessions-signal blinker: Markedet tror på rentefald

Den 10-årige statsobligationsrente er faldet til under niveauet for en 3-måneders.

Efter skuffende nøgletal fredag fra både Europa og USA, er de korte renter i USA nu højere end de lange, hvilket flere gange tidligere har været et forvarsel om en recession inden for de næste 12 måneder.

Det er den 10-årige amerikanske statsobligationsrente, der er faldet under renten på en 3-måneders statsobligation.

»Det har fået mange til at spærre øjnene op, for rentespændet er blandt de mest analyserede indikatorer i forhold til at forsøge at forudsige timingen af en recession,« skriver Danske Banks senioranalytiker Mikael Olai Milhøj i en kommentar.

Han forklarer, at ser man på økonomien her og nu, »så ser USA ud til stadig at være i fin form, selvom industrien er ramt af den generelle nedtur i industrisektoren globalt«.

Men markedet handler altså ikke på her og nu men fremtiden, og der er altså bekymring for, at det »økonomiske opsving er ved at løbe tør for benzin,« skriver Milhøj.

Teis Knutsen, cheif investment officer hos Kirk Kapital, skriver på Twitter, at den nuværende rentesituation er en forholdsvis god indikator for, at der er mørke skyer i horisonten.

Den amerikanske centralbank vendte forleden på en tallerken, da den indikerede, at der ikke bliver nogen renteforhøjelse i år og formentlig kun e til næste år.

Mikael Olai Milhøj tror nærmere på, at centralbanken kommer til at sænke renterne - bare ikke endnu. Allerede sidste år lød det fra medlemmer af centralbankens komité, at de havde fokus på, at om kurven inverterede - dvs. at de korte renter er højere end de lange.

»Sidste sommer var der også meget fokus på de amerikanske renter og risikoen for en recession og dengang udtalte mange komitémedlemmer, at de var bange for, at kurven ville invertere, og at de gerne vil undgå det. En mulighed for det er at sætte renten ned igen,« skriver han.

Ifølge Danske Bank har markedet allerede indpriset halvanden rentenedsættelse i USA ved udgangen af 2020.