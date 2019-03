Dramaet fortsætter for konkurstruet flyselskab

Det tabsramte flyselskab Wow Air har igen mistet en potentiel livline og er nu i overhængende fare for en konkurs eller statslig overtagelse.

Et redningsforsøg i sidste øjeblik for det pressede islandske flyselskab Wow Air er styrtet til jorden. Nu står selskabet i værste fald foran en konkurs eller en statslig overtagelse.

Før weekenden kom det frem, at en investering fra den amerikanske kapitalfond Indigo Partners ikke var blevet til noget, og at Wow Air derfor - for anden gang - var gået i dialog med et andet islandsk flyselskab, Icelandair, om en investering.

Men nu har Icelandair trukket sig fra samtalerne, oplyser selskabet i en meddelelse. Dermed fortsætter dramaet for hårdt pressede Wow Air, der efterhånden har brug for et mindre mirakel for at kunne overleve.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs siger til E24.no, at Wow Air er i overhængende fare for at krakke.

»Den sidste mulighed er, at de islandske myndigheder overtager kontrollen med Wow Air,« siger Hans Jørgen Elnæs til E24.no.

Flere islandske medier skriver, at Wow Air mandag holder møder med den islandske regering. Det hurtigtvoksende flyselskab har haft en stor andel i den boomende turisme på Island, og en konkurs vil direkte og indirekte ramme op mod 4.000 islandske arbejdspladser, forlyder det.

Derfor har den islandske regering en klar interesse i at holde Wow Air på vingerne.

Wow Air er ejet af it-rigmanden Skúli Mogensen, som stiftede flyselskabet i 2012. Selskabet slår sig især op på billige flyvninger, men er hårdt presset på økonomien. Kort før jul valgte selskabet at fyre hver 10. ansat og lukke en række af sine ruter.

Også Icelandair har en anstrengt økonomi.