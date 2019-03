Kreditorer overtager kontrollen med Wow Air, der fortsat kæmper for at undgå en konkurs.

Stifteren af det kriseramte islandske flyselskab Wow Air, it-rigmanden Skuli Mogensen, mister nu kontrollen med det flyselskab, som han selv sendte på vingerne i 2012.

Det er en konsekvens af den aftale, som Wow Air har indgået med en række kreditorer i forsøget på at afværge en konkurs.

Sidste efterår solgte Wow Air obligationer i selskabet til over 300 mio. kr. Men Wow Air, der er hårdt presset økonomisk, har ikke kunnet betale renterne på obligationslånene. Derfor har obligationsejerne nu fået konverteret deres tilgodehavende til aktiekapital.

Det betyder med andre ord, at obligationsejerne overtager en stor bid af Wow Air, og at Skuli Mogensen ikke længere er majoritetsejer i selskabet.

»Jeg vil fortsat være aktionær, men blot én ud af mange, og jeg tror, det er en god ting for selskabet at have mange aktionærer. Nu er det op til dem, hvad der fremadrettet skal ske,« siger Skuli Mogensen til det islandske medie RUV.

Selvom obligationsejerne har sagt ja til at konvertere deres obligationer til aktiekapital, har Wow Air stadig brug for yderligere finansiering for at kunne fortsætte driften.

Før weekenden kom det frem, at en investering fra den amerikanske kapitalfond Indigo Partners ikke var blevet til noget, og at Wow Air derfor - for anden gang - var gået i dialog med et andet islandsk flyselskab, Icelandair, om en investering.

Men så trak Icelandair sig fra samtalerne, og derfor leder Wow Air nu igen efter investorer, som vil skyde penge i flyselskabet.

»Vi er stadig presset og må derfor handle hurtigt. Det står klart for alle,« siger Skuli Mogensen til RUV.

Kort før jul valgte Wow Air at fyre hver 10. ansat og lukke en række af sine ruter. Og i øjeblikket har selskabet kun syv fly i drift, skriver branchemediet check-in.dk.

Det skyldes bl.a., at to af selskabets fly er blevet beslaglagt i hhv. Montreal og Miami, og at et tredje fly opholder sig i Keflavik Airport som sikkerhed for ubetalte regninger.