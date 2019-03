Flyselskab lukker: Alle afgange aflyst

Kriseramte Wow Air lukker, oplyser flyselskabet på sin hjemmeside.

Kampen for at redde Wow Air er tilsyneladende mislykkedes. Det kriseramt flyselskab oplyser således på sin hjemmeside, at det er ophørt med sine aktiviteter, og at samtlige afgange derfor er aflyst.

Torsdag morgen oplyste flyselskabet, at alle afgange var blevet udskudt, »fordi det var i den sidste fase med at rejse kapital fra en gruppe af investorer.«

Få timer senere meddelte det islandske flyselskab på sin hjemmeside, at det lukker for sine aktiviteter, og at alle afgange derfor er aflyst. Wow Air har blandt andet haft København som én af sine destinationer, og ifølge branchemediet checkin.dk har Wow Air ét af sine fly stående i Københavns Lufthavn.

Udmeldingen om, at flyselskabet lukker kommer, efter at stifteren af det kriseramte flyselskab, it-rigmanden Skuli Mogensen, tidligere på ugen mistede kontrollen med det flyselskab, som han selv sendte på vingerne i 2012.

Det skete som en konsekvens af en aftale, som Wow Air indgik med en række kreditorer i forsøget på at afværge en konkurs.

Sidste efterår solgte Wow Air obligationer i selskabet til over 300 mio. kr. Men Wow Air har ikke kunnet betale renterne på obligationslånene. Derfor fik obligationsejerne konverteret deres tilgodehavende til aktiekapital, men selskabet manglede stadig penge.

I forrige uge kom det frem, at en investering fra den amerikanske kapitalfond Indigo Partners ikke var blevet til noget, og at Wow Air derfor - for anden gang - var gået i dialog med et andet islandsk flyselskab, Icelandair, om en investering.

Men Icelandair trak sig fra samtalerne.

I slutningen af 2018 skilte Wow Air sig af med hver 10. ansatte og lukkede samtidig en række af sine ruter. Selskabet havde 10 ruter, men i den seneste tid har selskabet kun haft syv i drift.

Det skyldes bl.a., at to af selskabets fly er blevet beslaglagt i hhv. Montreal og Miami, og at et tredje fly opholder sig i Keflavik Airport som sikkerhed for ubetalte regninger.