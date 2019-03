Selskabet skal have tid til at indarbejde en aftale med sine finansieringspartnere, derfor er det trukket ud.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Årsrapporten for 2018 fra flytteserviceforretningen Santa Fe, det tidligere danske erhvervsklenodie ØK, bliver offentliggjort søndag den 31. marts. Og ikke i dag torsdag som ellers meddelt.

Egentlig skulle årsregnskabet have været klar for en måned siden, men dengang lykkedes det ikke. Datoen blev i stedet i dag torsdag den 28. marts. Det holdt heller ikke.

Nu lover selskabet, at det kommer den 31. marts - det er på en søndag, hedder det i en børsmeddelelse.

"Da der først i dag er blevet indgået aftale med selskabets finansieringspartnere og selskabet har brug for tid til at inkooperere dette i Årsrapporten, har Santa Fe Group A/S besluttet at udskyde dato for offentliggørelse af selskabets Årsrapport til den 31. marts 2019," skriver Santa Fe i sin meddelelse.

Regnskabet var ventet i dag, men lod vente på sig, og det fik aktien til at styrtdykke med næsten 25 pct. Ved 14-tiden ligger den til et fald på knapt 13 pct.

»Efter salget af vores immigrationsforretning mislykkedes i februar, har vi fra selskabets ledelse arbejdet på højtryk med at få en aftale på plads med vores finansieringspartnere. Det er nu lykkedes. Det er der grund til at glæde sig over. Desværre betyder det, at vi har været nødt til at udskyde offentliggørelsen af årsrapporten," lyder det fra bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen fra Santa Fe Group.

De konstante udskydelser af regnskabsaflæggelserne og den generelle udvikling i selskabet imponerer ikke investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

»Santa Fe er gået fra nederlag til nederlag, hvor ledelsen løbende har halset bag efter bolden og virkeligheden og hvor man får indtrykket af en totalt fraværende bestyrelse. Det ville være formålstjeneligt, at forsøge et samlet salg til en ny ejer. Der er intet, der kan begrunde, ud fra det vi ved i dag, at man burde give dem, som de seneste fem år har destrueret værdi, et nyt og forlænget ansvarsmandat,« siger Per Hansen.

Virksomhedens kommunikationsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen siger, at virksomheden ikke vil ud med yderligere detaljer, før årsregnskabet offentliggøres på søndag.

På spørgsmålet om, hvorfor regnskabet offentliggøres på en søndag, svarer han:

”Regnskabet skal ud så hurtigt, som det kan lade sig gøre, og det kan det på søndag.”

Santa Fe, der er en international flytteserviceforretning bygget på resterne af det tidligere ØK, måtte for en måned siden udskyde at komme med sit årsregnskab og dermed årsrapporten for 2018.

Det skete efter selskabet - noget usædvanligt - havde udsendt en meddelelse om, at salget af selskabets immigrationsforretning var aflyst og dermed alligevel ikke blev til noget.

Salget af Santa Fe’s immigrationsforretning Santa Fe Relocation for 52 mio. euro, svarende til 388 mio. kr. blev ikke gennemført, da Santa Fe og køberen ikke kunne blive enige.

»Vores potentielle køber havde et andet tilbud, som det lykkedes at få i hus, og derfor meldte de fra hos os,« lød det for en måned siden fra bestyrelsesformand Henning Kruse Pedersen.

Regnskabstallene skulle have været sendt ud den 1. marts, men blev derefter udskudt næsten en måned til i dag den 28. marts. Og nu ydelrugere til den 31. marts.

Flytteforretningen Santa Fe er de sidste rester af det tidligere ØK, og den har nærmest konstant været i indtjeningsmæssig krise.

Oprindeligt var det meningen, at Santa Fe skulle være en verdensomspændende flytteforretning, der kunne hjælpe store virksomheder med at flytte medarbejdere gnidningsfrit rundt i verden.

ØK’s flytteforretning Santa Fe købte først Interdean i Storbritannien og siden Wrigdways i Australien og var på papiret en af verdens ledende flytteserviceforretninger. Dog i et meget fragmenteret marked.

Men Santa Fe har haft svært ved at tjene penge og især den australske forretning blev hårdt ramt af krisen i mineindustrien.

Det førte til, at det tidligere Wridgways blev solgt til selskabets direktører i en såkaldt management buy-out i december sidste år for 1 australsk dollar.