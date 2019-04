Aarstiderne går tilbage - overskuddet mere end halveret

Overskuddet i måltidskassevirksomheden er faldet med godt 25 mio. kr.

En rekordvarm sommer fik danskerne til at afmelde eller sætte deres abonnement på måltidskasser på pause.

For Aarstiderne betød de høje temperaturer i løbet af foråret, sommeren og efteråret sidste år et fald i overskuddet på 25,7 mio. kr. Årets resultat lander i det seneste regnskabsår således på 14,7 mio. kr. i 2018 i kontrast til 40,4 mio. kr. i 2017.

Da virksomheden er dybt afhængig af landbruget, har det kraftige snevejr i februar sidste år også haft indflydelse på regnskabet. Det ustadige vejr skabte forsinkelser på måltidskasserne, hvilket resulterede i faldende omsætning i de sene vintermåneder.

På trods af det er Aarstidernes omsætning steget fra 672 mio. kr. i 2017 til 685 mio. kr. sidste år.

Aarstiderne fortsætter turbovæksten

Årets resultat gør ende på en årrække med regnskaber, hvor overskuddet kun blev større og større.

Selskabet holder til på Krogerup Avlsgaard i nordsjællandske Humlebæk og på gården Barritskov ved østjyske Vejle. I 2017 leverede de ugentligt omkring 250.000 måltidskasser hjem til godt 60.000 kunder.

Aarstiderne deler også måltidskasser ud i Sverige, som de seneste år har vist sig at være et voksende marked for virksomheden. Svingende valutakurser i Sverige har dog haft negativ indflydelse på regnskabet sidste år.

Det giver kasse at levere måltider til døren

Virksomheden har en egenkapital på 57 mio. kr.

Aarstiderne blev stiftet i 1999 af landmanden Thomas Harttung og kokken Søren Ejlersen og har i dag knap 300 ansatte. Direktør Annette Hartvig Larsen har stået i spidsen siden 2003.