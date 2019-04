Bortvist direktør erklæret personligt konkurs

Den tidligere direktør i kornfirmaet BMG, Jens Møller Lund, har indrømmet omfattende regnskabsfusk. Selskabets kreditorer risikerer milliontab.

Den nu tidligere direktør i det kollapsede kornfirma BMG, Jens Møller Lund, er blevet erklæret konkurs. Det fremgår af en registrering i Statstidende, skriver Landbrugsavisen.

Dermed har den tidligere medindehaver af BMG ikke længere råderet over sin egen personlige økonomi. Han er blevet bortvist og politianmeldt efter at have fusket med selskabets regnskabsbøger.

BMG A/S blev i slutningen af januar begæret konkurs, efter at ledelsen havde opdaget omfattende fusk med bl.a. fiktive handler og fakturaer. Det medførte så store økonomiske tab for virksomheden, at den ikke stod til at redde.

Den opsigtsvækkende konkurs har bl.a. påført tab hos mere end 100 landmænd samt storbanken Spar Nord. Kuratorerne i BMG forsøger at sikre sig aktiver, så nogle af tabene kan dækkes.

»Fra konkursboets side mener vi, at kreditorerne i BMG har et meget betydeligt erstatningskrav mod Jens Møller Lund. Han har indrømmet, at han har stået bag den regnskabsmanipulation, der holdt BMG i live i lang tid, efter at det burde have været lukket. Vi mener, at han er erstatningsansvarlig for det tab, og derfor har vi indleveret konkursbegæringen for at få fat på, hvad der er af aktiver,« siger kurator Anders Stoltenberg fra Sønderby Legal til Landbrugsavisen.

Jens Møller var den ene af de to ejere og direktører i BMG. Han har gennem sin advokat forklaret, at han skammer sig over de ting, han har gjort.

»Jeg er forfærdelig skamfuld over at have svigtet alles tillid, og de tab det vil medføre,« lød det bl.a. i en skriftlig erklæring.

BMG blev etableret i 2004 og havde salgskontor i Randers. Selskabet har de senere år haft pæne millionoverskud, men den omfattende svindel gjorde altså selskabet insolvent og tvang det ud i en konkurs.

Kreditorer har hidtil anmeldt krav mod BMG’s konkursbo for omkring 140 mio. kr. - og beløbet kan fortsat stige.

Kuratorerne har indtil videre ikke fundet tegn på, at Jens Møller Lund har tilegnet sig penge eller andre værdier fra BMG's konkursbo, skriver Landbrugsavisen.