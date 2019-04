Stenrig Bygma-familie scorer rekordmange millioner

Omsætningen og overskuddet vokser til rekordhøjder i den familieejede byggemarkedskæde Bygma. Familien bag kæden er blandt landets rigeste.

Den danske byggemarkedskæde Bygma slår igen rekord og forgylder ejerfamilien, der i forvejen er blandt landets rigeste.

Bygma-koncernen omsatte i 2018 for 7,9 mia. kr. og tjente 344 mio. kr. efter skat. Det var rekord, både hvad angår omsætningen og indtjeningen.

»Vi er meget tilfredse med årets regnskab,« siger adm. direktør Peter Hellerung Christiansen om det nye regnskab.

Bygma-koncernens vækst er kommet fra ordinær drift, og der er ikke i regnskabsåret foretaget hverken opkøb eller frasalg, der påvirker resultatet, understreger han.

Det var Lars Børge Christiansen, der for over 65 år siden stiftede Bygma. Han sidder stadig i bestyrelsen, mens sønnen Peter Hellerung Christiansen er adm. direktør og medejer.

Ejerkredsen i Bygma består ud over Peter Hellerung Christiansen af hans to søskende, der deler ejerskabet gennem tre forskellige holdingselskaber, samt Bygma Fonden. Samlet har familien en formue på over 4 mia. kr.

Det gør familien til landets 21. rigeste.

Bygma-koncernen beskæftiger cirka 2.400 ansatte og har omkring 100 trælasthandler fordelt over det meste af Norden. Cirka en fjerdedel af omsætningen ligger uden for Danmark.

»Vi forventer en lidt lavere markedsvækst i de kommende år,« siger adm. direktør Peter Hellerung Christiansen.

»Vi har fortsat fokus på kerneforretningen og det professionelle segment. Og vi ønsker at blive ved med at videreudvikle forretningen ved at investere i vores eksisterende forretninger og ved at foretage opkøb, hvis relevante muligheder byder sig,« fortsætter han.

Egenkapitalen i Bygma-koncernen er på knap 3 mia. kr. Ledelsen foreslår, at der udbetales 40 mio. kr. i udbytte.