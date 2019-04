Lego-familie gør metalkonge til mangemillionær

Lego-pengetanken Kirk Kapital skyder et trecifret millionbeløb ind i Scanmetals. Ejeren, den tidligere Årets ejerleder, bliver mangemillionær, men bevarer kontrollen over selskabet.

Det har været utroligt nemt for Kirk Kapital at gennemføre handlen om en tredjedel af aktierne i Ejvind Pedersens livsværk, Scanmetals.

Der har ikke været nogen forstyrrende finansielle rådgivere, for der var faktisk ikke noget at forhandle om, og nu har han fået et ”mindre trecifret millionbeløb” af pengetanken.

»Ejvind vidste, hvad han ville have for aktierne. Det var enten det eller ingenting. Omvendt har han været loyal og sagt, at hvis det er det, vi aftaler at gøre, så gør vi det,« forklarer Kim Gulstad, adm. direktør i Kirk Kapital.

Det er på flere måder et scoop, Kirk Kapital har gjort. Efter at Ejvind Pedersen i 2017 blev kåret til Årets Ejerleder og fik prisen som Årets Entrepreneur af EY i 2018, har han været en ombejlet herre.

Scanmetals (mio. kr.) 2017 2016 Bruttofortjeneste 57,8 48,0 Resultat af primær drift 34,6 27,7

»Der har været rigtigt mange interesserede købere i de seneste par år. Jeg har afvist alt og alle hele vejen igennem, fordi det, vi laver, er jeg sikker på, er godt, og fremadrettet vil vi blive meget, meget, meget bedre. Ni ud af 10 af dem ville have aktiemajoriteten,« siger Ejvind Pedersen.

Kirk Kapital vil kun have en minoritetspost, så han bevarer kontrollen med den virksomhed, han har skabt og bygget op på omkring 10 år. Scanmetals udvinder metal af asken efter affaldsafbrænding og producerer omkring 150 tons af det om dagen, som kan genanvendes til alufolie eller øldåser.

Da Kirk henvendte sig og sagde, at de kun var interesseret i en minoritetspost, vakte det Ejvind Pedersens interesse.

Kirk Kapital er pengetank for Kirk Johansen-familien, hvis formue blev skabt, da Gunhild Kirk Johansen blev købt ud af Lego af sin bror Kjeld Kirk Kristiansen i 2007.

»Vi har store ekspansionsplaner. Når man får en stærk kapitalpartner ind, er det meget nemmere at få tingene sat i søen hurtigt og nemt. Alternativet er banker, og lige meget, hvor god du er, eller hvor mange penge du har tjent, er det op ad bakke. Det har jeg simpelthen ikke tid til pga. min alder,« siger Ejvind Pedersen, 66 år.

Scanmetals har anlæg i både Danmark og Storbritannien, men potentialet er betydeligt større.

»Ejerne af Scanmetals har solgt os en tredjedel af aktierne, og samtidig er de villig til at stille med noget af den kapital til yderligere vækst. Vi har desuden forpligtet os til at stille ekstra kap til rådighed. Samtidig ligger der en klar forståelse om, hvis der er muligheder for at bygge nye anlæg i nye lande, og det kræver kapital, står vi velvilligt klar til at bidrage til det,« siger Kim Gulstad.

Kirk Kapital har nu en portefølje af 10 selskaber, som pengetanken er minoritetsaktionær i.

Der må gerne komme flere til.

»Vi har stadig kapital og mod på mere. Det, der egentlig er vigtigt for os, er på den ene side, at det er en virksomhed, der er eksponeret mod langsigtede tendenser, som vi tror på og kan se os selv ind i, og at der dermed er tale om veldrevet virksomhed, som har potentiale for mere,« siger Kim Gulstad.

En af tendenserne, som Kirk Kapital tror på, er den cirkulære økonomi, som Scanmetals er et eksempel på.