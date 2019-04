Danmarks ældste hotel i problemer

10 år i træk med underskud har tømt kassen på det historiske Hotel Dagmar.

Pengene fortsætter med at sive ud mellem væggene på det historiske Hotel Dagmar i domkirkebyen Ribe.

For 10. år i træk har hotellet, der er Danmarks ældste, underskud. Det viser et nyt regnskab. Samtidig er egenkapitalen på hotellet nu negativ med over 7 mio. kr.

Hotellets ledelse kalder resultatet utilfredssstillende og er opmærksom på, at hele egenkapitalen på hotellet er tabt.

»Selskabets ledelse forventer, at egenkapitalen kan reetableres ved egen indtjening eller kontant indskud,« skriver ledelsen i regnskabet.

Hotel Dagmars historie går helt tilbage til 1581. Siden har hotellet haft skiftende ejere og er løbende blevet renoveret.

I dag er det ejet af selskabet Danske Hoteller A/S, der driver 21 hoteller rundt om i landet.

I det nye regnskab fra Hotel Dagmar lyder det, at ejeren fortsat vil holde hånden under det historiske hotel.

»Moderselskabet har tilkendegivet, at moderselskabet forpligter sig til på anfordring ad én eller flere gange at tilføre likviditet, som måtte være nødvendigt for, at selskabet kan indfri sine forpligtelser i takt med, at de forfalder,« fremgår det.

Med andre ord er ejeren klar til at tilføre hotellet friske penge for at holde det i live - og for at det kan overholde sine låneforpligtelser.

Underskuddet på Hotel Dagmar var sidste år 742.000 kr. Hotellet har gæld for i alt 15,8 mio. kr.