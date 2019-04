Færre penge har betydet færre tilsyn, og det er ifølge FH årsagen til, at antallet af arbejdsulykker er steget. Ministeren peger på, at der er igangsat initiativer i nogle af de hårdest ramte brancher.

Martin Flink, f. 1978, er journalist på Finans. Martin blev journalist i 2005, men var året inden med til at etablere Allers erhvervssatsning Idag/Industriens Dagblad. I 2006 skiftede han til en stilling som pressekoordinator i Dansk Industri, hvilket i 2009 blev til en lignende stilling hos Copenhagen Capacity, inden han 2011 begyndte på Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Her har han stort set siden tiltrædelsen beskæftiget sig med arbejdsmarkeds-, erhvervs- og økonomisk politik.

På fem år har de danske virksomheder i de 10 brancher med flest arbejdsulykker fået væsentlig færre besøg fra Arbejdstilsynet. I den samme periode er antallet af arbejdsulykker i de selv samme brancher steget markant.

Det viser et svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Fra 2014 til 2018 er antallet af besøg i de brancher med de største stigninger af ulykker faldet med 8.121 - svarende til 28 pct. – samtidigt med at antallet af ulykker er steget med 3.230, hvilket svarer til 18 pct.

»Disse tal viser en meget skadelig tendens over de seneste fire-fem år, hvor man har nedprioriteret Arbejdstilsynet, og det har haft en mærkbar og markant betydning på arbejdsmiljøet. Tilsynet skal genoprettes hurtigst muligt, og det har jeg en stor forventning om, at alle partier tager på sig,« siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, Morten Skov Christiansen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet ser antallet af tilsyn og antallet af anmeldelser i de 10 brancher med flest anmeldelser således ud:



2014 2015 2016 2017 2018 Antal tilsyn: 28.217 29.950 22.888 18.914 20.096 Antal anmeldelser: 18.198 19.038 20.048 20.784 21.428

I svaret til udvalget er ministeren tilfreds med, at der i de tre brancher med de største stigninger - byggeriet, landbruget og transportbranchen - at politikerne i arbejdsmiljøforligskredsen er blevet enige om at fortsætte den nye tilsynsmetode i byggeriet, der betyder, at tilsynet finder materielle problemer på halvdelen af besøgene på bygge- og anlægsvirksomheder mod tidligere lidt over hver 10.

Han peger på, at der er lovforslag på vej, der giver tilsynet mulighed for at gå mere målrettet efter bestemte typer af virksomheder og tilsynsformer, hvis der er brug for det, lige som der er søsat tiltag både i landbruget i 2017 og transportbranchen i 2019.

»Med indsatserne håber jeg, at vi kan forebygge flere af de mange arbejdsulykker, så danskerne ikke kommer til skade af at passe deres arbejde,« skriver ministeren i svaret.

Og det er også fint nok, men det er bare for lidt, mener Morten Skov.

»Uanset hvor mange indsatser, man laver, er det til syvende og sidste økonomien, der får genoprettet den samlede indsats. Mange brancher har dårligt arbejdsmiljø, og det kræver mindst de 100 mio. kr. om året, der er forsvundet,« siger han.

De økonomiske rammer for Arbejdstilsynet siden 2007: