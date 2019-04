Tesla får milliardhjælp fra bilkæmpe

Fiat Chrysler betaler stort beløb til at Tesla for at undgå langt større bøde fra EU.

Tesla vinder. Fiat Chrysler vinder. EU og miljøet ligner til gengæld umiddelbart taberne i en ny handel mellem de to bilselskaber, hvor giganten Fiat Chrysler betaler elbilsselskabet Tesla ”hundreder af mio. euro” ifølge Financial Times.

Til gengæld vil Teslas biler tælle blandt Fiat Chryslers bilflåde, og dermed kan italiensk-amerikanske bilgruppe undgå CO2-relaterede bøder i den helt tunge vægtklasse fra EU’s side.

Ifølge avisen ville Fiat Chrysler ellers i 2020 komme meget på kant med EU-reglerne, der sætter den gennemsnitlige CO2-udledning, bilerne fra en producent må have, til 95 gram per kilometer.

Financial Times skriver, at Fiat Chryslers i 2018 lå på 123 gram i snit. Storbanken UBS har i en analyse udpeget netop Fiat Chrysler som den bilproducent med størst risiko for ikke at kunne leve op til de nye EU-regler, mens analytikerne hos finanshuset Jefferies har peget på, at Fiat Chrysler kunne stå til en bøde i størrelsesordenen 2 mia. euro, eller knap 15 mia. kr.

I stedet betaler bilkæmpen nu et beløb, der er tættere på 1/10 af bøden, til Tesla.

Under EU-reglerne kan forskellige bilmærker under samme firma tælle internt til samme gennemsnit, så fx Skoda-biler trækker Porsches gennemsnit ned. Men samarbejdet mellem Tesla og Fiat Chrysler er et nybrud, hvor man altså ser to bilmærker, der ikke har samme ejere, slå sig sammen på den planlagte facon.

”I Europa er det første gang at totalt adskilte producenter går sammen og puljer deres emissioner til en kommercielt holdbar compliance-strategi,” siger Julia Poliscanova fra researchgruppen Transport & Enviroment til Financial Times.

Ifølge avisen er Fiat Chrysler generelt anset for længst bagude på markedet for elbiler og biler med lavere emissioner.