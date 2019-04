Eksperter: Selskaber udnytter regel til at få gratis byggekredit fra statskassen

Det er »helt uacceptabelt«, hvis momssystemet bevidst udnyttes i ejendomsbranchen, lyder det fra minister. Nu skal sagen undersøges.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have undersøgt, om ejendomsbranchen bevidst misbruger momssystemet til at opnå rentefrie kreditter i forbindelse med opførelse af ejendomme. Muligheden er opstået som en bivirkning af en lovændring fra 2011, og Skattestyrelsen har intet overblik over, hvor store summer man har ude at svømme i lån uden renter og sikkerhed.

»Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, hvis ejendomsudviklere i byggebranchen spekulerer i at opnå en momskredit hos staten. Det er ikke meningen med loven,« siger ministeren, der har bedt Skattestyrelsen undersøge, om der er et problem, og i så fald hvor stort det er.

Lovændringen betød, at der blev lagt moms på byggegrunde og nyopførte ejendomme, hvis de er bygget med henblik på salg. Ændringen indebar samtidig, at ejendomsudviklere i byggefasen kan få refunderet momsen af statskassen. Hvis bygherren efterfølgende ombestemmer sig og hellere vil leje ejendommen ud, får ejendomsselskabet 10 år til at betale momsen tilbage.

Der er ingen tvivl om, at det er blevet misbrugt. Asger Engvang, associeret partner i EY

Der er ingen renter på momskreditten, og da momsen udgør 20 pct. på byggerier, der ofte løber op i trecifrede millionbeløb og nogle gange endnu mere, kan den blive en væsentlig finansieringskilde for ejendomsselskaber.

Eksperter understreger, at der kan være helt legitime årsager til, at et ejendomsselskab beslutter at leje en ejendom ud frem for at sælge, men reglerne åbner indiskutabeltfor spekulation, og flere siger, at de har konkret kendskab til, at det er foregået, omend det formentlig er aftagende.

»Der er ingen tvivl om, at det er blevet misbrugt,« siger Asger Engvang, der er associeret partner i revisionsvirksomheden EY.

»Der var en overgang, hvor man lidt havde indtrykket af, at det var et tag selv-bord,« siger momsdirektør Søren Engers Pedersen, fra rådgivningsfirmaet Timetax.

Direktøren i brancheforeningen Ejendom Danmark, Jannick Nytoft, afviser, at der er tale om bevidst misbrug af reglerne:

»Jeg tror simpelthen ikke på, at nogen vælger sin strategi ud fra, om man kan få et momsfradrag eller ej.«