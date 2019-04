Finanskrisen spøger stadig hos mange mindre virksomheder, som føler, at de får en hård behandling i banker og realkreditselskaber. Det viser flere undersøgelser.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

Mere end fem år inde i et af de stærkeste opsving i nyere tid, og med en historisk lav rente, har mange af landets 225.000 mindre virksomheder stadig svært ved at skaffe kapital.

Problemet er så stort, at det koster økonomisk vækst og arbejdspladser, advarer flere eksperter.

»Krisen, og den måde bankerne reagerede på, var hård mod de små virksomheder, så de fik det meget sværere. Der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig stadig er tilfældet,« siger Niels Westergård-Nielsen, professor på CBS.

Problemet skyldes ifølge FSR Danske Revisorer, DI, SMV Danmark og Niels Westergård-Nielsen bl.a., at strammere krav til bankerne og deres kreditpolitik efter finanskrisen har gjort det sværere for små virksomheder at få lån.

I stedet er erhvervsudlånet fra realkreditinstitutter steget, men her har de små virksomhederne ofte svært ved at stille pant.

Næsten halvdelen af de adspurgte revisorer i en undersøgelse fra FSR siger, at deres mindre virksomhedskunder stadig har svært ved at finde penge. Problemet er størst hos nystartede virksomheder.

Mens virksomheder med mere end 20 ansatte i en undersøgelse fra DI mener, at finansieringsklimaet er langt gunstigere i dag end for fire år siden, så har de mindste virksomheder stort set ikke set nogen forbedringer.

Virksomheder med aktiver på mindst 500.000 kr. har 47 pct. større sandsynlighed for at låne end en virksomhed med aktiver på 100.000 kr., viser undersøgelsen.

»Bankudlånet er minimeret ganske kraftigt til fordel for realkredit, og det er fint nok for dem, der har pant. Men det har de mindste virksomheder ofte ikke,« siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk chef i FSR.

Kreditpolitikken er lidt strammere end før finanskrisen. Men da var kreditpolitikken for lempelig, og det skal vi ikke tilbage til. Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark

Kent Damsgaard, direktør i DI, opfordrer derfor bankerne til at være mere åbne overfor de mindste virksomheder, og virksomhederne til bl.a. at styrke deres soliditet, før de går i banken.

»Der er et problem. Det er ikke en kreditklemme, og man kan ikke rigtig løse det med politiske indgreb, men der er nogle strukturelle skift i udlånet til erhverv, der gør, at de små oplever, at det er blevet hårdere for dem end under den forrige højkonjunktur,« siger Kent Damsgaard.

Hos bankernes og realkredittens brancheorganisation, Finans Danmark, peger cheføkonom Niels Arne Dam på andre undersøgelser, der viser, at bankerne selv mener, at de har lempet kreditbetingelserne lige meget overfor store som små virksomheder.

Med en fornuftig kreditpolitik vil der dog være små virksomheder, som vil få et nej i banken, fordi de ofte ikke er så lønsomme eller velpolstrerede som de store, mener han.

»Kreditpolitikken er lidt strammere end før finanskrisen. Men da var kreditpolitikken for lempelig, og det skal vi ikke tilbage til. Det er der god mening i, og stor politisk opbakning til,« siger Niels Arne Dam.