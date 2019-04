Dansk McDonald's-ejer tjente over 100 mio. kr.

McDonald's i Danmark har fravalgt selv at drive restauranter. Det er en god forretning.

Der bliver langet flere cheeseburgere og chicken nuggets over disken i de danske McDonald’s-restauranter. Det skæpper i kassen, viser et nyt regnskab fra virksomheden Food Folk Danmark, der står for den danske del af McDonald’s.

Efter et dyk i både omsætningen og indtjeningen gik det i 2018 den rette vej for den danske McDonald’s-ejer. Selskabet omsatte for 414 mio. kr. og tjente 103 mio. kr. efter skat.

»Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende,« lyder det i regnskabet.

Overskuddet tilfalder den britiske rigmand Guy Hands, der i 2017 købte alle McDonald’s-restauranter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Han ejer via en række holdingselskaber rettighederne til McDonald’s i Norden.

De 88 McDonald’s-restauranter er alle drevet af franchisetagere. Målsætningen for McDonald’s på verdensplan er nemlig at eje færre restauranter og have flere franchisetagere. Disse franchisetagere betaler så for fornøjelsen af at drive restauranterne.

Samtidig skal McDonald’s ikke stå for udgifterne. Det betyder også, at antallet af ansatte hos den danske McDonald’s-ejer, Food Folk Danmark, på få år er faldet fra over 300 til knap 60.

I år forventer den danske del af McDonald’s igen at øge både omsætningen og indtjeningen. Det skriver ledelsen, anført af adm. direktør Joachim Knudsen, i det nye regnskab.

Ved udgangen af 2018 favnede Food Folk Danmark 88 McDonald’s-restauranter, som bliver drevet af 21 selvstændige franchisetagere. Kontrakterne løber i op mod 20 år.

I april sidste år fortalte McDonald’s, at man pønser på at åbne 20 nye restauranter i Danmark.

»Sammen med vores franchisetagere investerer vi i vores eksisterende restauranter, ligesom at vi nu investerer i nye restauranter for at imødekomme den vækst, vi ser i markedet,« sagde Joachim Knudsen, den danske direktør i McDonald’s, i den forbindelse til Berlingske.

McDonald’s er verdens største restaurantkæde og slog første gang dørene op i Danmark i 1981.