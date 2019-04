Søstre fik en god idé: Nu omsætter de for millioner

Søstrene Luise og Karina Sejrup startede i 2015 webshoppen Molly&My, der i dag omsætter for så mange millioner, at de to søstre knap kan følge med.

Med en omsætning på den gode side af 20 mio. kr. i 2018 har søstrene Luise og Karina Sejrup, der ejer webshoppen Molly&My, fået så travlt, at de faktisk må sætte bremserne lidt i.

En god idé, der ved en tilfældighed opstod i et sommerhus på Fanø, er nu blevet til en guldåre for søstrene Sejrup fra Taulov ved Fredericia.

Webshoppen, der sælger dame- og børnetøj, har haft så stor vækst siden dens åbning i 2015, at Luise og Karina Sejrup faktisk må skrue ned for markedsføringen for at kunne følge med. Og så har de begge sagt deres fuldtidsjob op.

»Vi stod ved en skillevej, hvor vi ikke kunne drive webshoppen ved siden af vores arbejde, og vi blev ved med at ansætte. Så besluttede vi at gå fuldtid, for det var jo drømmen at blive selvstændig og kunne leve af det her,« forklarer Luise Sejrup.

I dag tæller virksomheden over 30 ansatte, og på bundlinjen står knap 700.000 kr. efter 2018. Langt de fleste af de penge, virksomheden tjener, skal reinvesteres i virksomheden, forklarer Karina Sejrup.

»Vi er jo lidt nærige, og de første år trak vi ingen penge ud til os selv. Nu får vi løn, men vi vil helst bruge de penge, vi tjener, på markedsføring,« siger hun.

Søstrene er vokset op i Taulov, hvor de nu råder over 1.000 kvm. lager og to virksomheder. Webshoppen og en bogholder-virksomhed, der tager sig af det finansielle i selskabet.

Webshoppen har måttet flytte fem gange, fordi varelageret bliver større i takt med, at ordrerne er tikket ind.

»Vi er meget ydmyge omkring vores virksomhed, og derfor har vi nok ikke tænkt stort nok fra start,« forklarer Karina Sejrup om de mange flytninger.

Molly&My har senest fået en kapitalindsprøjtning i form af et lån igennem Vækstfonden, men den er nødsaget til at bremse omsætningen, fordi søstrene endnu ingen investor har.

»Det er lidt et luksusproblem, men når vi omsætter med den fart, vi har gjort de seneste år, så er det mange penge, vi personligt har ude og hænge, fordi vi også ofte skal købe varer, før de er solgt,« siger Luise Sejrup.

Molly&My Webshoppen startede i 2015 og sælger børne- og dametøj.



I 2017 havde begge søstre sagt deres fuldtidsjob som socialrådgivere op for at gå ind i virksomheden.



Omsætningen lå på over 20 mio. kr. i 2018.



Molly&My håber på at kunne udvide til Sverige og Norge indenfor de kommende år.



Virksomheden tæller over 30 ansatte og er beliggende i Taulov.



Derfor åbner søstrene Sejrup for en mulig investor til millionforretningen.

»Hvis vi skal have en investor, skal det være, fordi vedkommende kan hjælpe os med at udvide til Sverige eller Norge,« siger Luise Sejrup, og Karina Sejrup tilføjer:

»Det er ikke pengene, vi har brug for, dem skal vi nok kunne finde. Det er vigtigere med kemien.«

Luise og Karina Sejrup er begge uddannede socialrådgivere, men de er børn af selvstændige forretningsdrivende. Og det er måske årsagen til, at netop deres forretning klarer sig på et marked, der ellers er meget konkurrencepræget.

»Vores forældre havde en fysisk forretning, hvor vi hjalp meget til, da vi var yngre, så vi kender til godt købmandskab, og så tror jeg, vi adskiller os på vores kundeservice,« siger Luise Sejrup.