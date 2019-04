Mobilguru får gigantisk bonus – og han lover at give den væk

Xiaomi har givet sin topchef og stifter en bonus på et beløb svarende til knap 6,4 mia. kr.

Christian Sehested, f. 1982, er journalist på Finans med den finansielle sektor som stofområde. Han er uddannet ved Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus med en kort afstikker til University of Missouri i USA. Efter praktiktiden på Børsen 2009-2010 var han i årene 2011-2014 journalist på det dengang nystartede, JP/Politiken-ejede finansmedie FinansWatch. Også her havde han primært banker som stofområde. I april 2014 blev han en del af erhvervsredaktionen på Jyllands-Posten. Privat en semihabil kok, inhabil fodboldspiller, ukvalificeret men ivrig ønolog og habituel vinder af spil baseret på paratviden.

Den kinesiske mobiltelefoni- og elektronikæmpe har givet en af sine stiftere, topchef Lei Jun, en bonus af aktier til en værdi af 7,54 mia. hong kong-dollar, knap 6,4 mia. kr.

Det skriver en række internationale medier på baggrund af Xiaomis årsrapport.

Den 49-årige Lei Jun anslås i forvejen af Bloomberg til at være god for 11 mia. dollars, ca. 73 mia. kr., og han har bl.a. andet inden sin tid hos Xiaomi solgt en internetboghandel til Amazon for en formue.

Bonussen kommer blot ni år efter, at selskabet blev stiftet, og samme år som Xiaomi lod sig børsnotere.

Bonussen, der svarer til broderparten af selskabets resultat på 8,4 mia. kr., skal dog efter planen gives væk til velgørende formål, når først aktierne er solgt, og der er svaret skat, skriver BBC.

Xiaomi var sidste år verdens fjerdestørste producent af mobiltelefoner efter at have øget sit salg med 32 pct. I et år, hvor markedet ellers svandt en anelse ind.

Selskabet foretager også massive investeringer i andre elektronikselskaber og bygger blandt andet elektriske løbehjul og robotstøvsugere, men sælger i det hele taget en meget lang række produkter.

Efter at være blevet stiftet i 2010 har Xiaomi oplevet voldsom vækst i en årrække og har nu knap 17.000 direkte ansatte og en markedsværdi på 276 mia. hong kong-dollar, svarende til ca. 234 mia. kr.

Xiaomi er dog også blevet udsat for markant kritik i de senere år – bl.a. for mulige med vilje indbyggede sikkerhedsbagdøre i selskabets telefoner.