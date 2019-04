»Det koster at rydde op«: Dagligvarekæmpe har tabt 600 mio. kr.

Dagrofa kom ud af 2018 med en øget toplinje for første gang i et årti. Men bundlinjen blev til gengæld markant forværret.

Danmarks tredjestørste købmandskoncern, Dagrofa, fortsætter med at tabe penge i massevis.

I 2018 havde Dagrofa, der driver bl.a. dagligvarekæderne Meny og Spar, således et underskud på 609 mio. kr. Det er næsten dobbelt så meget som i 2017, viser nøgletal, som Finans har fået indsigt i.

Det er især en nedskrivning på knap 400 mio. kr. i datterselskabet og smertensbarnet Foodservice Danmark, der gør ondt.

»Det koster at rydde op. Vores 2018-regnskab er præget af oprydning, som slår igennem på indtjeningen. Men der er også lyspunkter,« siger Tomas Pietrangeli, topchef i Dagrofa.

Dagrofa Dagrofa forsyner over 1.700 butikker og kiosker med dagligvarer.

Koncernen omfatter bl.a. Meny-supermarkeder og Spar-kæderne.

Dertil kommer aktiviteter med engrosforretninger og foodservice.

Ejes af Norges Gruppen med 49 pct., KFI Erhvervsdrivende Fond 41 pct. og selvstændige købmænd med 10 pct.

Ét af lyspunkterne er ifølge Tomas Pietrangeli, at Dagrofa i 2018 havde stigende omsætning for første gang i 10 år. Fra 17,2 mia. kr. i 2017 til 17,4 mia. kr. i fjor.

Samtidig steg Dagrofa-koncernens samlede andel på dagligvaremarkedet, og det samme gjorde Foodservice Danmarks markedsandel. Foodservice Danmark forsyner hoteller, restauranter og cateringselskaber med madprodukter.

»Det er vi tilfredse med. Vi har fat i noget af det rigtige i vores dagligvarekæder,« siger Tomas Pietrangeli, der nogenlunde vil fastholde det nuværende antal butikker i Dagrofas kæder.

Mio. kr. 2018 2017* Omsætning 17.447 17.189 Driftsresultat 113 141 Årets resultat -609 -343

*Tallene for 2017 er korrigeret i forhold til regnskabet for det år.

Han blev ansat som ny topchef i den pressede købmandskoncern i juni 2018, efter den tidligere topchef Per Thau blev fyret. Kravet til Tomas Pietrangeli fra hovedejerne Norgesgruppen og KFI er klart. Dagrofa skal tjene penge frem for at give de dundrende underskud, som har præget de seneste år.

Op til nytår fik Dagrofa 300 mio. kr. i kapitalforhøjelse fra sine ejere.

»Pengene går til, at vi kan levere på vores treårige strategi, som skal resultere i, at Dagrofa er profitabel i 2021. Vi er fortrøstningsfulde omkring, at det kommer til at ske, for vi leverer lige nu fint hver måned. Derfor forventer jeg heller ikke, at der bliver behov for flere kapitalforhøjelser i strategiperioden,« siger Tomas Pietrangeli.

Én af nøglerne til at nå overskud i 2021 bliver at finde besparelser på tværs af koncernen. I den forbindelse blev 100 ansatte i fjor opsagt, heriblandt hos Foodservice Danmark, der har præsteret utilfredsstillende.

»Vi vil fortsætte med at effektivisere og optimere. Det skal være med til at sikre øget vækst i indtjeningen,« siger Tomas Pietrangeli.

I 2019 forventer Dagrofa en omsætning på niveau med 2018, mens resultatet forventes forbedret.