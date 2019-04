Rigmand køber op i konkursramt robotfirma

Enrico Krog Iversen tjente over 700 mio. kr. på salget af Universal Robots. Nu har han med sin nye satsning købt en konkursramt konkurrent.

Store dele af det konkursramte robotfirma Blue Workforce A/S fra Aalborg er reddet.

Den fynske robotrigmand Enrico Krog Iversen, der for år tilbage tjente over 700 mio. kr. på salget af Universal Robots, har således købt en lang række aktiver fra Blue Workforces konkursbo.

Det er sket gennem Enrico Krog Iversens nye robotsatsning OnRobot.

»Vi så en oplagt mulighed for at udbygge vores produktportefølje med nogle unikke teknologier og kompetencer (...). Vi forventer meget hurtigt at kunne skabe nye OnRobot-produkter med ingredienser fra de nordjyske opfindelser. Vi har ni forskellige produkter i dag, og inden for de næste 21 måneder vil vi gerne nå op på 40-50 produkter,« siger Enrico Krog Iversen i en pressemeddelelse.

OnRobot har foretaget en række opkøb de seneste år og forventer i 2023 at nå en omsætning på 125 mio. euro.

12 af 30 ansatte fra Blue Workforce fortsætter hos OnRobot, der også overtager maskiner, lagerbeholdning og værktøj.

Derudover har OnRobot overtaget samtlige designrettigheder til produkterne i Blue Workforce, herunder hovedproduktet. Det er robotten Ragnar, som er en såkaldt cobot, der kan arbejde side om side med mennesker.

Den kan pakke, sortere og håndtere meget inden for især fødevareindustrien. Det kan være basale fødevareprodukter som dej og æg eller takeaway som sushi.

Finans kunne i begyndelsen af april fortælle, at Blue Workforce var gået konkurs, fordi kassen var tom, efter en ny finansieringsrunde var mislykkedes.

De seneste to år havde Blue Workforce hentet 30,3 mio. kr. i kapitalindsprøjtninger fra sine ejere og investorer, heriblandt en kinesisk partner og flere danske fonde.