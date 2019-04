Michael Rings berømte kaffekander er kommet i modvind

Det kendte danske designfirma Stelton har fået mere end halveret sit overskud.

Nødlidende butikker og en presset detailhandel har gjort livet sværere for det danske designikon Stelton, der er kendt for sine kaffekander, bestik og andet boligtilbehør.

Stelton har på et år fået mere end halveret sit overskud. Det viser et nyt årsregnskab fra virksomheden, der er ejet af direktør Michael Ring.

»Resultatet for 2018 har været præget af, at detailhandlen har det svært. En omstrukturering for de skandinaviske markeder pågår med øgede prisdrevne aktiviteter til følge. Ligeledes pågår en konsolidering i såvel detailledet som blandt leverandørerne,« skriver Michael Ring i regnskabet.

Han hæfter sig også ved, at prisen på rustfrit stål, som er Steltons vigtigste råvarer, steg i 2018. Det påvirker ligeledes resultatet negativt.

Stelton oplyser ikke sin omsætning, men både driftsresultatet og årets resultat gik kraftigt tilbage. Da alle regninger og skatten var betalt, stod der 6,7 mio. kr. tilbage på bundlinjen. Året før var overskuddet 15 mio. kr.

Stelton er grundlagt i 1960 og har siden 2004 været kontrolleret af ejerleder Michael Ring. Tidligere var også Alex Gundersen Tobacco Company, som er ejet af den velhavende Gundersen-familie fra Assens, medejer.

Men familien blev købt ud i 2017.

Stelton beskæftiger knap 50 ansatte og har - udover datterselskaber i Norge og USA - et salgskontor i Tyskland og en filial i Sverige.

Det danske marked udgør omkring 20 pct. af Steltons salg, mens 30-40 pct. af salget bliver hentet i Tyskland.

Egenkapitalen i Stelton var ved udgangen af 2018 på 54 mio. kr.