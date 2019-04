Mads Faurholt har præsteret at rejse over 1 mia. kr. til prisportaler i 13 lande. Men mere end fem år efter startskuddet er der stadig underskud i både Asien, Europa og Latinamerika.

Den profilerede danske iværksætter Mads Faurholt forsøger at opbygge en international kæmpeforretning med webbaserede prisportaler i Asien, Europa og Latinamerika. Men fem år efter at han startede op i Asien, strømmer millionerne stadig ud af selskaberne.

Finans og Watch Medier har kortlagt Mads Faurholts selskaber, som har opereret i 13 lande. I Europa er status, at det norske datterselskab er lukket, og i tre andre lande har underskud på underskud resulteret i en negativ egenkapital på samlet over 75 mio. kr. Det omfatter også danske Samlino.dk.

Faurholts forretninger Finans og Watch Medier har kortlagt et netværk af mere end 30 virksomheder, som Mads Faurholt har været med til at bygge op. Det er sket med udgangspunkt i selskabsregistre, officielle virksomhedsdokumenter og oplysninger fra Mads Faurholt.



Nova Founders er en overliggende investeringsvirksomhed, som Mads Faurholt står bag sammen med forretningspartnerne Stefan Bruun og Rapfael Strauch.



Den største satsning omhandler 13 prissammenligningsportaler rundt omkring i verden. De nationale selskaber er samlet under de tre regionale selskaber CompareAsia, CompareEurope og CompareLatma.



Derudover har Mads Faurholt bl.a. været involveret i virksomhederne Vendigo (udlånsservice til boligforbedringer i flere lande), Ethan Partners (rekrutteringsbureau), Private Equity Insights (konferenceselskaber) og Presidents Institute (direktørnetværk).



I 2016 var Mads Faurholt med til at sælge onlinemarketingselskabet Lion&Lion til en anslået pris på ca. 100 mio. kr.



Undervejs er flere selskaber lukket ned. Herunder brillesatsningen Glasses Group Global, taxi-app’en Taxihero, Samlino i Norge og Vendigo i Danmark.



Mads Faurholt vil af princip ikke bekræfte, hvilke selskaber han er en del af.



Der er ingen tilgængelige regnskaber for de asiatiske selskaber, men ifølge en række tidligere chefer har der været massive problemer med at få forretningsmodellen til at fungere flere steder i Asien. De tidligere chefer ønsker ikke at stå frem med navn af frygt for et juridisk efterspil.

Ifølge Mads Faurholt giver enkelte prisportaler overskud, men han oplyser, at der samlet set er underskud i både Asien, Europa og Latinamerika. Han vil ikke sige, hvor store tabene er, men han påpeger, at de bagvedliggende tal viser, at forretningsmodellen fungerer.

»Så længe vores brugere kan lide vores produkt, er vi på rette vej. Og på et eller andet tidspunkt - ligesom for Twitter og Amazon og Zalando og alle mulige andre – begynder økonomien at hænge så meget sammen, at vi kan dække de faste omkostninger,« siger Mads Faurholt, der ikke ser underskuddene som et problem.

»Vi skal tjene penge inden for en årrække, men det er ikke der, vi er fokuserede nu,« siger han.

Den 34-årige Mads Faurholt er af medier blevet udråbt som en af Danmarks mest succesfulde og forgyldte iværksættere, efter at han har rejst over 1 mia. kr. til sine virksomheder fra investorer som Goldman Sachs, Verdensbanken og Saxo Bank-medstifter Lars Seier Christensen. Men ifølge en ekspert, der har set kortlægningen af selskaberne igennem, ser modellen presset ud.

»Man skal være meget forelsket i historien om forretningskonceptet for at investere i dette. Jeg har svært ved at se de positive resultater, ligesom jeg er i tvivl om, hvad der egentlig er produktet,« siger seniorforsker på Aalborg Universitet Lars Krull.

Det har ikke været muligt at få investorerne Lars Seier Christensen, Verdensbanken og Goldman Sachs til at kommentere på resultaterne. Ifølge den tidligere ISS-direktør Waldemar Schmidt, der både er investor og sparringspartner på den globale satsning, er der dog ingen grund til bekymring.

»Vi kunne alle sammen ønske os, at det gik lidt hurtigere, men det går den rigtige vej,« siger han.