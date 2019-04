Svensk milliardær mistænkt for svindel: Overførte 55 mio. til albansk bank

Ifølge den svenske detailkæde Biltema er pengene givet i gave til familiemedlemmer.

Stifter og ejer af Biltema, svenskeren Sten-Åke Lindholm, er mistænkt for hvidvaskning af millioner.

Anklagerne skyldes 11 transaktioner fra stifterens konto i Schweiz, hvor i alt 55 mio. svenske kroner er overført til to nyoprettede konti i Albaniens største bank.

Det skriver det norske onlinemagasin E24.

Ifølge den svenske tv-station SVT tilhører de to konti et par familiemedlemmer til en person i Biltemas topledelse, og det er derfor muligt, at pengene skal beskattes i Sverige.

De 55 svenske millioner svarer til godt 40 mio. danske kr., og ifølge E24 har to albanske domstole besluttet at beslaglægge pengene.

Biltemas markedschef Johan Gerdevåg udtaler til SVT, at pengene blev overført som en privat gave fra Sten-Åke Lindholm. Pengegaven skulle eftersigende gå til boligkøb og regninger til sygehus og er blevet overført til de albanske konti over seks måneder.

Ved domstolen i Albanien fremgår det, at 9 mio. svenske kroner er gået til boligkøb og blot 100.000 svenske kroner til sundhedsomkostninger.

Den svenske detailkæde har ikke oplyst, hvad resten af pengene er gået til.

Biltema afviser, at stifteren er indblandet i hvidvask.

Et program om sagen vises på SVT onsdag aften.

Biltema åbnede sit første varehus i Danmark i 2002, og har på nuværende tidspunkt 11 varehuse rundt omkring i landet.