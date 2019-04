Tidligere borgmester skal styre milliardfond

Færchfonden har hentet ny adm. direktør hos energiselskabet Verdo, der lige nu går igennem et tumultarisk forløb.

Arvingerne i Færch-familien har hyret en tidligere borgmester til at styre Færchfonden med en egenkapital på 1,6 mia. kr.

Færchfonden har tirsdag formiddag i en pressemeddelelse oplyst, at Claus Omann Jensen, tidligere borgmester i Randers for Venstre, er blevet ansat til at være fondens adm. direktør.

»Med Claus Omann Jensen har vi fundet den helt rigtige profil til at folde vores strategi fuldt ud. Claus har stor erfaring med udviklingsprojekter og har haft ledende roller i deres familieejede virksomheder. Han har også bevist, at han kan skabe byudvikling i stor skala via hans erfaring i Randers Kommune,« siger Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden, i pressemeddelelsen.

Claus Omann Jensen er hentet fra en stilling som salgs- og marketingsdirektør i energiselskabet Verdo, som i øjeblikket gennemgår et tumultarisk forløb grundet overfakturering af selskabets varmekunder. Den sag har Finans oprullet i en række artikler.

Claus Omann Jensen var borgmester i Randers fra 2014 til 2017 og har været ansat i Verdo omkring et år. Før det var han i knap fire år bestyrelsesformand i Verdo.

Han har tidligere haft ledende poster i IBM og har i fem år været formand for Pædagogernes Pension. Nu stopper Claus Omann Jensen dog sit politiske virke for at hellige sig sit nye arbejde i Færchfonden, hvor han begynder i august.

»Færchfonden har en klar strategi om at skabe vækst, iværksætteri og lokal tiltrækningskraft i Nordvestjylland. Jeg ser meget frem til at bygge videre på et stærkt fundament og bygge bro mellem erhvervslivet og det kommunale for at gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Nordvestjylland, både som virksomhed og privatperson,« siger Claus Omann Jensen.

Færchfonden blev stiftet i 1984 af Kirsten og Jørgen Færch. Fonden ejede en del af Færch Holding, der dog i 2014 blev opløst efter et salg af Færch Plast til kapitalfonden EQT.

Efter opløsningen af Færch Holding blev der uddelt 1,9 mia. kr. til familien og Færchfonden.

Færch-familiens velstand er baseret på R. Færchs Tobaksfabrik, der i 1869 blev grundlagt af Rasmus Færch. 100 år senere blev virksomheden lagt sammen med to andre tobaksvirksomheder til Skandinavisk Tobakskompagni. Færch-familiens aktierne i Skandinavisk Tobakskompagni blev solgt i 2008.

Den væsentligste del af Færchfondens formue er placeret i værdipapirer, og herudover er der investeret i industrielle foretagender og kulturelle aktiviteter, ligesom fonden ejer en større aktiepost i B&O.