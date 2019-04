B&O har sat en salgspris på sit ikoniske hovedsæde

Det kostede omkring 70 mio. kr. at opføre Bang & Olufsens tidligere hovedsæde i Struer. Salgsprisen er langt lavere.

Det bliver ikke en guldrandet forretning for B&O at sælge sit tidligere hovedsæde - den prisbelønnede bygning, der går under navnet "Gården".

Tidligere på året meddelte B&O, at den 5.500 kvm. store bygning skulle sælges. Og nu er der så kommet en salgspris på.

B&O forlanger 26,5 mio. kr. for bygningen, der stod færdig i 1998, og som kostede omkring 70 mio. kr. at opføre.

Det er EDC Poul Erik Bech, der har fået til opgave at sælge den karakteristiske bygning, der er hævet over landskabet og dermed næsten ser ud til at svæve.

"Gården" står i dag tom, efter at medarbejderne er rykket over i de tidligere fabriksbygninger.

- Vi forstår selvfølgelig, at Gården har haft stor historisk betydning for en række medarbejdere, siden bygningen blev etableret i 1998. Men vi har haft et ønske om at samle vores medarbejdere i Struer under et tag i en moderne bygning med de rigtige faciliteter. Og det har der faktisk også været et ret markant ønske om blandt alle medarbejdere, sagde B&O's kommunikationsdirektør, Jens Gamborg, til TV Midtvest, da koncernen meddelte, at "Gården" skulle sælges.

B&O har efter eget udsagn ingen planer om helt at forlade Struer, hvor koncernen i dag beskæftiger omkring 550 medarbejdere.