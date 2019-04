TDC rykker gravemaskinerne til Jylland, hvor telekæmpen vil fortsætte milliardsatsningen på fibernet. Det vil intensivere kapløbet mod energiselskaberne, mener teleekspert.

TDC rykker væk fra hjemmebanen i hovedstadsområdet og begynder nu at grave fibernet ned i Jylland – startende med Aarhus, hvor 1.000 adresser i første omgang får fibernet i den vestlige del af byen.

Det er første skridt i TDC’s stort anlagte fiberstrategi, hvor telekæmpen vil investere adskillige milliarder i fibernet over hele landet frem mod midten af 2020’erne.

»Vi har en ambition om, at vi i løbet de næste fem-seks år kunne levere fibernet til op mod en million husstande og virksomheder. Vi vil nå bredt ud i hele Danmark, og projektet i Aarhus bliver første step uden for hovedstadsregionen,« siger Andreas Pfisterer, koncerndirektør i TDC.

TDC kan potentielt nå godt 200.000 husstande med dets fibernet i hovedstadsområdet, som telekæmpen købte af Dong. Men der er fortsat langt til en million husstande og virksomheder.

Vi kommer til grave over hele landet - også i mere tyndt befolkede områder uden for byerne Andreas Pfisterer, koncerndirektør i TDC, Netco.

I november skød TDC gang i sin nye strategi, og siden har gravmaskinerne været i færd med at grave fibernet ud til 12.000 adresser i byområder på Sjælland.

»TDC skal være en central ejer af fibernet i hele Danmark og dermed være med til at skabe en digital fremtid for landet. Det betyder, at vi kommer til grave over hele landet – også i mere tyndt befolkede områder uden for byerne,« siger Andreas Pfisterer.

Han vil ikke ud med den samlede investeringsramme, men henviser til, at TDC i 2019 øger investeringerne med 1 mia. kr. i forhold til sidste år, hvor niveauet lå på 3,5 mia. kr.

TDC’s udfordring er dog, at energiselskaberne allerede har dækket 66 pct. af Danmark med fibernet. Og det giver ikke mening at grave parallelle fibernet ned, indrømmer TDC-direktøren.

Derfor er der udbrudt et kapløb mellem TDC og energiselskaberne om først at grave fibernet ned i de tomme huller på landkortet, mener Michael Jensen, teleekspert og chefkonsulent i konsulenthuset Netplan:

»Kapløbet om at starte gravemaskinerne bliver intensiveret. Energiselskaberne har haft deres forsyningsområder for sig selv, men TDC går nu ind i områder, hvor de aldrig har gravet før. To selskaber lægger ikke fiberkabler ved siden af hinanden, så det handler om at komme først,« siger han.

Vi har vores planer, og vi lader os ikke begrænse af, at andre aktører har planer i de samme områder Andreas Pfisterer, koncerndirektør i TDC, Netco.

Mens TDC udvider offensiven til Jylland, har store energiselskaber som Seas Nve, Nrgi, SE og Ewii også fremlagt store milliardplaner om at dække samtlige adresser i deres forsyningsområde med fibernet.

»Vi vil skabe konkurrence på infrastrukturen, hvilket kun vil gavne forbrugerne med mere valgfrihed på bredbånd. Vi har vores planer, og vi lader os ikke begrænse af, at andre aktører har planer i de samme områder,« siger Andreas Pfisterer.

Det kan tage helt op til 20-30 år, før en fiberinvestering er tjent hjem igen. Derfor afskrives investeringerne ofte over 30 år.

Men TDC-direktøren bekymrer sig ikke over, at TDC begynder at grave fibernet ned i en tid, hvor nye trådløse teknologier som 5G-mobilnetværket inden længe vil dominere.

»5G er afhængig af et godt fibernet, fordi fiberen er rygrad og transportnet for al data genereret på 5G-mobilnettet. Så jeg er slet ikke nervøs for, at vores fibernet er forældet om 20 og 30 år,« siger Andreas Pfisterer.