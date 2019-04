Langt væk fra både storby og offentlig opmærksomhed gemmer Novo Nordisk på lidt af en indtjeningsmaskine.

På ganske få år har datterselskabet Novo Nordisk Pharmatech næsten fordoblet overskuddet til mere end 100 mio. kr., mens omsætningen med hastige skridt nærmer sig 700 mio. kr.

Men det er kun begyndelsen på et langt større eventyr, lyder meldingen fra topchefen.

Det er et selskab, der lever under radaren. Jannick Lindegaard Denholt, medicinalanalytiker i finanshuset ABG Sundal Collier

»Jeg kan sagtens se et scenarie for mig, hvor vi bliver både tre og fem gange større. Det vil kræve nye partnerskaber, men det er på ingen måde urealistisk,« siger Rasmus Hother le Fevre, adm. direktør i Novo Nordisk Pharmatech.

Selskabet tjener penge på at både udvikle og fabrikere råstoffer til brug i produktion af lægemidler og har ikke mindst succes med en speciel type geler. De er at betragte som en si, som man f.eks. kan bruge til at oprense insulin med.

Novo Nordisk Pharmatech hentede indtil for ganske få år siden langt størstedelen af sin omsætning via Novo Nordisk, men i dag kommer mellem 50 og 60 pct. af omsætningen fra andre kunder, herunder en del af verdens største medicinalselskaber.

De senere år har direktøren og resten af de i alt blot 170 medarbejdere på verdensplan haft et meget ensidigt fokus på medicinalindustrien, og det har været motoren bag størstedelen af væksten.

»I min tid har jeg forsøgt at accelerere vores fokus på forretningen uden for Novo Nordisk-regi, fordi det er lettere at skabe både mere vækst og indtjening dér,« siger Rasmus Hother le Fevre.

Novo Nordisk sendte for år tilbage sit it-datterselskab NNIT på børsen, mens man trods mange rygter om det modsatte har fastholdt det fulde ejerskab over ingeniørselskabet NNE.

»Det er et selskab, der lever under radaren. Det adskiller sig en del fra f.eks. NNIT og NNE, så på kort og mellemlang sigt har jeg meget svært ved at forestille mig, at Novo Nordisk vil skille det ud, hvis overhovedet nogensinde,« siger Jannick Lindegaard Denholt, medicinalanalytiker i finanshuset ABG Sundal Collier.