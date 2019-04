Randers-politikere vil udskyde Verdo-beslutning: "Det er ikke et professionelt byråd værdigt"

Med det kaos, der ser ud til at være omkring energiselskabet Verdo, er borgmesteren i Randers nødt til udskyde beslutningen om et evt. salg af elnettet i Randers, mener De Radikale og Venstre.

Det er ikke forsvarligt, hvis byrådet i Randers på nuværende tidspunkt skal tage stilling til, om Verdo skal frasælge sit elnet.





Derfor skal borgmester Torben Hansen (S) tage emnet af dagsordenen til mødet på mandag.





Det er den klare opfordring i en pressemeddelelse, som Daniel Madie (K) og Mogens Nyholm (Radikale Venstre) har sendt ud fredag eftermiddag.





»Med det kaos, der ser ud til at være om Verdo, også økonomisk, er det simpelthen ikke værdigt for et professionelt byråd at tage stilling i sagen,« siger Mogens Nyholm til Finans.





Uro i Verdo Først kom det frem, at myndighederne har pålagt Verdo at betale 235 mio. kr. tilbage til sine varmekunder. Pengene er blevet krævet uretmæssigt op i årene 2000-2005, og flere krav om tilbagebetalinger kan være på vej.



Efterfølgende viste det sig, at Verdo har trukket 549 mio. kr. ud af sit varmeselskab blot for at låne de samme penge tilbage til varmeselskabet igen. Resultatet er, at varmekunderne skal betale over 20 mio. kr. i årlige renteomkostninger til moderselskabet.

Senest har Finans afsløret, at Verdo kort inden salget af sine elnet i Randers, Hobro og Hillerød har besluttet prisstigninger på op til 97 pct. Verdo har forklaret, at man ikke har faktureret kunderne lige så meget, som myndighederne har givet tilladelse til, og de penge skal i kassen inden nytår. Energiselskabet Verdo i Randers frygter for sit omdømme efter en række afsløringer på Finans:





Han sigter bl.a. til en redegørelse, som advokatfirmaet Horten er kommet med, og som har påpeget fejl og mangler i Verdos sagsfremlæggelse.



»Som byrådsmedlemmer må vi konstatere, at sjældent har vi modtaget en så ufuldstændigt og dårlig forberedt sagsfremstilling. Og den vurdering er vi ikke ene om. Randers Kommune har hyret et professionelt konsulentfirma Horten, der konstaterer mange fejl og mangler i Verdos sagsfremlæggelse - det lige fra benyttede prismodeller til forskellige vilkår for handelen. Som Horten konstaterer, så mangler der i den grad dokumentation i Verdos sagsakter,« skriver Mogens Nyholm og Daniel Madie i deres pressemeddelelse..

Mogens Nyhold vil ikke sætte tid på, hvornår byrådet kan træffe en beslutning.





»Med de forhold, som Finans har beskrevet, bør vi udsætte beslutningen på ubestemt tid,« siger han.





Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra borgmester Torben Hansen.





Sagen om Verdo begyndte med Finans’ afdækning af, at selskabet har overfaktureret sine varmekunder med flere hundrede millioner kroner.





Verdo ønsker at sælge sine elnet i Randens, Hobro og Hillerød for at styrke sin kerneforretning. Men det er også kommet frem, at Verdo har tænkt sig at hæve prisen over for sine el-kunder i Randers og Hobro, kort tid før selskabet efter planen sælger dem til energi- og telekoncernen Eniig.





I går blev den adm. direktør i Verdo, Kim Frimer, fyret.