Danmarks rigeste bilfamilie køber stort op

Landets største bilkoncern er også blevet stor inden for landbrugsmaskiner. Et nyt opkøb lægger 300 mio. kr. til omsætningen.

Tre danske familier med benzin i blodet overtager nu salget af det verdenskendte traktormærke John Deere over hele Danmark.

Det drejer sig om den familieejede bilkoncern Semler Gruppen, der gennem selskabet Semler Agro hidtil har haft 75 pct. af John Deere-salget i Danmark.

Nu har John Deere opsagt samarbejdet med sine to andre forhandlere i Danmark og givet hele ansvaret til Semler Agro. Det skriver Landbrugsavisen.

Samtidig har Semler Agro købt 51 pct. af aktierne i konkurrenten Helborg Maskinforretning. Det er en virksomhed med 80 ansatte og en årlig omsætning på 300 mio. kr.

Hvor meget Semler Agro har betalt er hemmeligt, men direktør Morten Buus kalder Helborg Maskinforretning for »en af Danmarks bedst drevne maskinforhandlere.«

»Derfor er jeg også meget glad for, at vi nåede frem til en aftale, der sikrer, at vi i fællesskab kan bygge videre på mange års historie, kultur og en stærk lokal tilstedeværelse. Vi ændrer ikke ved navnet, men tilføjer at Herborg fremover er en del af Semler Agro,« siger Morten Buus til Landbrugsavisen.

Semler Agro er som sagt en del af Semler-koncernen, der importerer VW, Audi, Seat, Skoda og Porsche i Danmark. Bilkoncernen er landets største, og den er ejet af de tre ejerfamilier Christiansen, Mourier og Nielsen, der ikke længere er involveret i den daglige drift.

De tre ejerfamilier hører til blandt landets rigeste familiedynastier. Og derfor har de også haft råd til at poste store millionbeløb i at sætte sig på salget af landbrugsmaskiner herhjemme - ligesom familien i forvejen sidder på en stor del af bilsalget herhjemme.

Semler Agro har de senere år foretaget adskillige opkøb for at sikre sig store dele af John Deere-forhandlingen i Danmark. Det har kostet forholdsvis store millionunderskud, senest i 2017, da selskabet tabte 30 mio. kr.

Udover John Deere er Semler Agro også forhandler af det svenske værktøjsmærke Väderstad.

Semler Agro omsatte i 2017 for 675,3 mio. kr. og har cirka 180 ansatte.