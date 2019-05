Virksomhed raser mod politianmeldt konkurrent: »I vildleder kunderne«

En regulær krig har de seneste år udspillet sig mellem to konkurrerende virksomheder. Forbrugerombudsmanden har nu politianmeldt sagen.

Falsk markedsføring, vildledning af kunderne og salg af billige efterligningsprodukter er blot nogle af de anklager, den aarhusianske virksomhed Anodyne anklager konkurrenten Myposture for at gøre.

Anodyne sælger såkaldt holdningskorrigerende tøj. Det er tøj, der er medicinsk godkendt af lægemiddelstyrelsen, og som kan afhjælpe ryg- og nakkesmerter.

For to år siden dukkede virksomheden Myposture op. En ny webshop - men med samme produkt. Forskellen var blot, at en del af markedsføringsmarterialet tilhørte Anodyne, og at produktet viste sig at være et produkt fra Kina uden medicinsk godkendelse, forklarer indehaver Kenneth Avnsted.

»Vi oplevede, at Myposture kom på markedet ved at bruge vores tekster, billeder og videoer. De sælger varer fra Wish, men beskriver dem havende samme egenskaber som vores produkter,« siger han, og tilføjer, at Anodyne selv tog fat i Myposture, da den fandt ud af, hvad der foregik.

Senere er Myposture blevet dømt for at have brugt Anodynes markedsføringsmarteriale, og Anodyne har modtaget en erstatning, men sagen er siden eskaleret, forklarer Kenneth Avnsted.

»På et tidspunkt får vi mellem 50-60 henvendelser dagligt fra vrede kunder, der ikke har modtaget deres varer, eller som klager over et produkt, de har modtaget. Problemet er, at de forveksler os med Myposture, fordi produkterne til forveksling ligner vores,« siger han.

Siden da har Forbrugerombudsmanden anmeldt Myposture til politiet, men den sag er stadig under efterforskning, meddeler Østjyllands Politi, ligesom Forbrugerombudsmanden ikke må oplyse, hvad anmeldelsen går på.

Imens kan Anodyne se til, mens Myposture vokser, og Anodyne blot taber tusindvis af kroner på advokatbistand.

Men nogle ville mene, at I også er ærgerlig over konkurrencen fra Myposture - og den er jo ikke ulovlig?

»Det har meget kedelige konsekvenser for os. Vi har intet imod konkurrence, men konkurrencen skal ske på fair vilkår. Det er frustrerende, at Myposture gentagne gange bryder lovgivningen og markedsfører deres produkter som vores med en medicinsk effekt, når det langtfra er tilfældet.«

Han forklarer videre, at Anodynes frustration særligt er henvendt mod myndighederne. Lægemiddelstyrelsen har ikke haft ressourcer til at kigge på sagen, og Forbrugerombudsmandens politianmeldelse har forelagt siden november.

Hos Myposture ønsker man ikke at kommentere sagen, men i et skriftligt svar til Finans meddeler ejer Halfdan Harring, at han ikke kan genkende Anodynes udlægning af sagen.

»At Anodyne anklager os for at vildlede og markedsføre med afsæt i deres produkter er ganske enkelt urigtigt. Det tager vi stærkt afstand fra. Det er rigtigt, at vi, da vi startede for 2 år siden, brugte et billede, som Anodyne havde rettighed til. Dette erkendte vi med det samme og betalte en intern bøde til dem. Dette har de så efterfølgende valgt flere gange at fortælle til medierne, selvom sagen var lukket,« skriver han i en mail.

Desuden opfordrer han til, at Anodyne lader sagen hvile, til retten har talt.

»Så må en dommer tage stilling til, om der er nogle af deres påstande, der har noget på sig - for det mener vi bestemt ikke, de har.«

Anodyne fik den 26. oktober sidste år rettens ord for, at myposture.dk gennem deres annonceindstillinger på Google har udgivet sig for at være Anodyne, og på den måde tiltrukket kunder, der aktivt søgte på Anodynes trøjer.

Myposture er ejet af Halfdan Valentin Harring og Mark Steenstrup Haugaard og startede op i 2017. Myposture har på kort tid skabt en millionforretning med et overskud på knap 5 mio. kr. i det seneste regnskab.