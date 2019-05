Der er ingen tegn på nedgang i det danske marked for virksomhedshandler. Pengerådgivere, advokater og købere melder om en solid begyndelse på året, og dermed trodser Danmark den europæiske nedgang.

Markedet for virksomhedshandler ser ud til at have fået en solid begyndelse i Danmark - trods bestandige advarsler om et trægt 2019.