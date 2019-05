12 medarbejdere suspenderet: Styrelse ramt af sag om »uregelmæssigt indkøb«

Otte medarbejdere fra Bygningsstyrelsen og fire fra Kemp & Lauritzen er suspenderet i sag om køb af IT-udstyr.

En sag om »uregelmæssigt indkøb« af it-udstyr har ramt den offentlige myndighed Bygningsstyrelsen og entreprenør- og serviceselskabet Kemp & Lauritzen, oplyser de i to særskilte pressemeddelelse.

I alt 12 er medarbejdere er blevet suspenderet. De otte kommer fra Bygningsstyrelsen, mens fire kommer fra Kemp & Lauritzen.

»Bygningsstyrelsen er af Kemp & Lauritzen blevet gjort opmærksom på, hvad der forekommer at være uregelmæssigt indkøb af it-udstyr i forbindelse med en serviceaftale mellem Bygningsstyrelsen og Kemp & Lauritzen,« lyder det i pressemeddelelsen fra Bygningsstyrelsen.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad der helt præcist har ført til suspenderingen af de i alt 12 medarbejdere. Signe Primdal Lyndrup, der er vicedirektør i Bygningsstyrelsen, vil over for Finans ikke kommentere sagen.

Af pressemeddelelsen fra Bygningsstyrelsen fremgår det, at styrelsen har fået rådgivning af Kammeradvokaten i sagen, ligesom styrelsen »har aftalt med Deloitte, at de nu vurderer styrelsens godkendelsesproces for fakturaer.«

I pressemeddelelsen fra Kemp & Lauritzen lyder det, at sagen involverer it-udstyr for 175.000 kr.

»Vi har via vores interne kontrolsystemer konstateret uregelmæssigheder, der vedrører indkøb af it-udstyr, som er blevet viderefaktureret under en anden betegnelse. I forlængelse af vores egen undersøgelse, har vi desuden iværksat en advokat- og revisionsundersøgelse, så vi sikrer, at vi får eksterne øjne på sagen, først og fremmest af hensyn til de suspenderede medarbejdere,« udtaler Peter Kaas Hammer, adm. direktør hos Kemp & Lauritzen, i pressemeddelelsen.