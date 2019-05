Byggeriet af et af de tre tårne ser nu ud til at blive bremset på grund af indsigelse fra Forsvarsministeriet.

Det bliver formentlig en halvhjertet udgave af de markante kaktustårne, der mandag aften vil blive godkendt af byrådet i Esbjerg.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kaktustårnene er en del af byggeprojektet Esbjerg Towers, der skal opføres på Tovværksgrunden i Esbjerg. Byggeriet, der består af tre tårne, er tegnet af det verdensberømte arkitektfirma Bjarne Ingels Group, BIG.

Tårnene blev dog pludseligt et spørgsmål om nationens sikkerhed, da Forsvarsministeriet under projektets anden høringsrunde gjorde indsigelser mod det højeste af tårnene, da den 61 meters høje bygning angiveligt kan karambolere med en såkalt TPS-radar på Flyvestation Skrydstrup, der er placeret 54 km væk fra Esbjerg Towers' planlagte placering.

»Det her er absurd og fuldstændig grotesk. Først kommer forsvarsministeriet med en indsigelse - bare sådan for en sikkerheds skyld. Indsigelsen kommer endda først i anden høringsrunde, hvor vi på grund af en teknikalitet omkring ændret anvendelse af de øverste dele af det højeste tårn foretager en kort, fornyet høring og ikke, da projektet reelt var i otte ugers høring,« siger Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune og fortsætter:

»Desuden er det dybt mærkeligt, at der ingen problemer har været i forhold til tårnhøje skorstene og opførelse af langt højere vindmøller, der har stået der i årevis uden problemer med nogen radar.«

Ifølge borgmesteren er kommunens beregninger af byggeriet af det tredje tårn »helt uproblematisk«, og man mener at kunne påvise, at der ikke er en problematik i forhold til radardækningen.

Forsvarsministeriets indsigelse kommer dog nu formentlig til at betyde, at det kun er to af de tre tårne, der bliver godkendt på byrådsmødet. Hvis ministeriets indsigelser falder bort på den anden side af sommerferien, skal det tredje tårn igennem endnu en lokalplanproces.