Legendarisk badehotel mister køkkenchefen

Efter kun en enkelt sæson siger Ruths Hotel farvel til køkkenchefen. Afløseren er allerede fundet.

Ambitionerne er høje, og udskiftningerne er mange på Ruths Hotel.

Et enkelt år gik der, før det celebre badehotel endnu engang måtte sige farvel til en køkkenchef. Denne gang Peter Frydkjær, der tidligere har arbejdet på flere Michelinrestauranter - heriblandt Bagatelle i Odense og Les Bacchanales i Frankrig.

Det skriver Nordjyske.

»Det har været hårde arbejdsbetingelser de seneste par måneder, og jeg har nok ikke leveret det, der forventes i den sidste periode. Men det er et stort hus, hvor der har været udskiftninger på en del nøglepladser lige nu, så der har også været utroligt svært at levere,« udtaler Peter Frydkjær til Nordjyske.

Ifølge Ruths Hotels direktør, Peter Chr. Bühlmann Jensen, sker fritstillelsen på køkkenchefens eget intiativ.

»Det er af meget personlige årsager. Peter Frydkjær er en dygtig kok og kan sagtens lave gastronomi,« udtaler han, men ønsker dog ikke at komme nærmere ind på detaljerne.

Det femstjernede badehotel, der har eksisteret siden 1904, har både Ruths Brasserie og Ruths Gourmet Restaurant i lokalerne ved Gl. Skagen.

For blot et år siden stod Ruths Hotel i samme situation, hvor det var køkkenchefen Jakob Spolum, der, efter blot ni måneder på jobbet, sagde farvel til nordjylland og i stedet flyttede til Odense. Jakob Spolum overtog stillingen fra Dennis Juhl Jensen, der i 2017 sagde op for at starte egen restaurant.

Ruths Hotel har dog allerede fundet den næste køkkenchef i rækken, og valget er faldet på Jack Cramer, der tidligere bla. har været køkkenchef på Brøndums Hotel i Skagen.