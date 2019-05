Endnu en medarbejder suspenderet i sag om »uregelmæssigt indkøb«

I alt er fem medarbejdere fra Kemp & Lauritzen nu suspenderet, mens sagen bliver undersøgt.

Sagen om »uregelmæssigt indkøb« i Kemp & Lauritzen og Bygningsstyrelsen har nu ført til endnu en suspendering. Endnu en medarbejder i Kemp & Lauritzen er således blevet suspenderet, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Dermed er i alt fem medarbejdere fra Kemp & Lauritzen suspenderet, mens otte medarbejdere i Bygningsstyrelsen er suspenderet.

»Det er vigtigt at understrege, at dette ikke sker, fordi der er ny udvikling i sagen. Baggrunden er alene, at Kromann Reumert, som forestår den eksterne advokatundersøgelse, i deres indledende arbejde, har ønsket at undersøgelsen omfatter ”hele kommandovejen” og derfor også har ønsket at tale med chefen for den forretningsenhed i virksomheden, som undersøgelsen vedrører,« oplyser Kemp & Lauritsen i pressemeddelelsen.

Sagen drejer sig om, at telefoner og iPads for omkring 175.000 kr. tilsyneladende er blevet camoufleret på regninger fra Kemp & Lauritzen til Bygningsstyrelsen, der bl.a. forvalter ejendomme for staten.

Sagen blev opdaget af Kemp & Lauritzen, der derefter tog kontakt med Bygningsstyrelsen, oplyste selskabet og den offentlige styrelse i to pressemeddelelser fredag den 3. maj.

»Kemp & Lauritzen forventer, at resultatet af de igangværende undersøgelser hos henholdsvis Kromann Reumert og Deloitte kan være afsluttet inden for de kommende tre uger. Der er således ikke noget nyt at tilføje i forhold til selskabets udmelding fra i fredags (den 3. maj), hvoraf det også fremgik, at Kemp & Lauritzen opretholder en tæt dialog med Bygningsstyrelsen,« lyder det videre i pressemeddelelsen fra Kemp & Lauritzen.

Af den pressemeddelelse Bygningsstyrelsen udsendte i fredag fremgår det, at styrelsen har fået rådgivning af Kammeradvokaten i sagen, ligesom styrelsen »har aftalt med Deloitte, at de nu vurderer styrelsens godkendelsesproces for fakturaer.«