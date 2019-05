Danfoss-arving Peter Mads Clausen og Vækstfonden har igen måttet yde økonomisk nødhjælp til pakkeboksfirmaet Swipbox.

Pengene fosser stadig ud af det danske pakkefirma Swipbox, der er ejet af Danfoss-arving Peter Mads Clausen og Vækstfonden.

Det tabsramte firma kom sidste år ud med et underskud på 18,8 mio. kr. Det viser et nyt regnskab fra holdingselskabet bag Swipbox, INPS A/S.

Det betyder, at Swipbox, der leverer pakkestationer til bl.a. supermarkedskæder, på seks år har tabt mere end 100 mio. kr. Og ejerne har flere gange måttet skyde penge i selskabet for at holde egenkapitalen i plus.

Det skete senest i marts, da der blev lavet kapitalforhøjelser på 10 mio. kr.

De mange millioner, som Swipbox brænder af, sker i forsøget på at få international succes. Swipbox sælger ubetjente boksanlæg, hvor f.eks. netbutikkers kunder kan hente deres pakker.

I dag har Swipbox større eller mindre boksanlæg stillet op i 48 lande.

Men vokseværket er dyrt og kræver tålmodighed hos ejerne. De har adskillige gange tilført selskabet kapital, og de er villige til at gøre det igen, fremgår det af det nye regnskab.

Sidste år udtalte Peter Mads Clausen til Børsen, at han støtter op om Swipbox' planer.

»Pengene skal selvfølgelig bruges fornuftigt, men jeg vil ikke have betænkeligheder ved igen at skyde ny kapital ind, hvis det bliver nødvendigt,« sagde han.

Samme opbakning lød fra Vækstfonden.

»Jeg ryster overhovedet ikke i bukserne over det store akkumulerede underskud. Produktet er klart det bedste på et stærkt voksende marked, og vi har i sinde at holde vores ejerandel, indtil vi kan få den rigtige pris,« sagde bestyrelsesmedlem Stig Poulsen til Børsen.

Peter Mads Clausen og Vækstfonden ejer hver omkring 40 pct. af holdingselskabet bag Swipbox. I spidsen for det tabsramte pakkefirma står Allan Kaczmarek, som har en mindre ejerandel.

Konceptet bag Swipbox består af selvbetjeningsautomater, hvor netkunder ved hjælp af en kode på deres mobiltelefon selv kan afhente deres pakker. Swipbox' indtægter kommer dels fra en leje pr. boks, dels fra et fee hver gang en distributør lægger en pakke i en af boksene.