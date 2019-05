Købte Jaguar til konen efter at have tjent 484 mio.

Niels Jul Jacobsen stiftede Mobile Industrial Robots, der blev solgt for et milliardbeløb i 2018. Han indkasserede selv en pæn gevinst.

For ganske få år siden var Niels Jul Jacobsen ansat på Syddansk Universitet.

Men en opfindelse i universitetets robotlaboratorium kom til at ændre hans liv for altid og senere gøre ham til en yderst velhavende mand.

Det var nemlig på Syddansk Universitet, at han udviklede den første prototype af en mobil robot, som skulle hjælpe hospitaler og virksomheder.

Det fik Niels Jul Jacobsen til at springe ud som virksomhedsleder og stifte selskabet Mobile Industrial Robots, også kendt som MiR.

Fem år senere blev MiR solgt for op mod 1,7 mia. kr. til amerikanske Teradyne efter en årrække med eksplosiv vækst.

Nu afslører et nyt regnskab fra Niels Jul Jacobsens personlige selskab Jaccon 2 ApS, at hans gevinst på salget var 484 mio. kr.

Niels Jul Jacobsen ejede 30 pct. af MiR op til salget.

»Selskabet har frasolgt kapitalandelene i driftselskab pr. 25.04.2018 med betydelig merværdi. Aktiviteten består herefter i forvaltning af selskabets kapital,« står der i det nye regnskab fra Jaccon 2.

I løbet af regnskabsåret har Niels Jul Jacobsen taget et ekstraordinært udbytte på 204,5 mio. kr. ud til sig selv.

Han afslørede i november over for TV 2/Fyn, hvad nogle af pengene er gået til. Det er blevet til et hus ved vandet i Svendborg, og samtidig har konen fået et ønske opfyldt.

»Jeg har købt en Jaguar til min kone, for det lovede jeg hende, da jeg var 20 år gammel. Hvis jeg engang blev rig, så ville jeg gøre det. Så det har hun fået nu,« sagde Niels Jul Jacobsen til TV 2/Fyn.

MiR havde i 2017 et overskud på 4,2 mio. kr. I 2018 blev det overskud mangedoblet til 32,7 mio. kr.

Selskabet beskæftiger knap 100 ansatte.