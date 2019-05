Millioner er tabt: Rejseselskab begæret konkurs

En dansk formidler af jagtrejser er begæret konkurs, efter at medarbejderne ikke har fået løn.

Det danske jagtrejseselskab Rainsford Hunting, der har næsten 200.000 følgere på Facebook, er begæret konkurs.

Efter flere år med underskud i millionklassen har selskabet kastet håndklædet i ringen. Det seneste regnskab viste et tab på knap 3 mio. kr. og en negativ egenkapital på lidt over 800.000 kr.

»Selskabet blev sat under konkurs i fredags på baggrund af nogle krav fra medarbejdere, der ikke har fået løn,« siger Anders Hauge Gløde, der er kurator fra Bech Bruun.

Rainsford Hunting har siden 2010 sendt jægere på speciallavede jagtrejser til både Sydafrika, Argentina og andre eksotiske destinationer. Men nu er pengene altså sluppet op.

Der er dog ifølge kuratoren stor interesse for selskabet, og derfor regner han med, at nye ejere snart vil stå klar til at overtage Rainsford Hunting.

»Jeg er næsten overbevist om, at nogle gerne vil føre det videre, og der er skudt mange penge i virksomheden for at føre den til der, hvor den er i dag. Så jeg vil tro, jeg kan få lavet en overdragelse snarest muligt,« siger Anders Hauge Gløde.

Han forklarer desuden, at de medarbejdere, der nu står uden løn, allerede var opsagt og fritstillet inden konkursen.

Rainsford Hunting er ejet af Carsten Haagensen, der ifølge rejsebureauets hjemmeside har stiftet selskabet, fordi han selv er jæger og vil skabe jagteventyr for andre jagtinteresserede.

Derudover er Frederik Bülow stående som ejer af ca. 10 pct. af virksomheden.

Carsten Haagensen har ikke blot måtte begære Rainsford Hunting konkurs. En stribe af hans andre selskaber er pt. også under konkurs, herunder hans holdingselskab Haagensen Holding ApS.

Rainsford Hunting fungerer som en rejseportal og er altså ikke karakteriseret som et reelt rejsebureau, men derimod et mellemled. Dermed er selskabet ikke dækket af Rejsegarantifonden.