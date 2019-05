Lars Sandahl Sørensen bliver ny direktør i Dansk Industri

Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri har valgt Lars Sandahl Sørensen som ny adm. direktør.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Efter flere måneders søgen kan Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri endelig sætte navn på sin nye adm. direktør.

Valget er faldet på Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS, der tiltræder i midten af august.

Det oplyser DI i i en pressemeddelelse.

Blå bog Lars Sandahl Sørensen Født 1963

Uddannelse: Master i international økonomi og ledelse.

1986: Handelsmedarbejder i Udenrigsministeriet.

1990: Sektionschef, International afsætningsstrategi i Dansk Industri.

1993: Direktør for Scandinavian Promotion, Japan.

1995: Direktør & adm. direktør for VisitDenmark.

2003: Direktør for SAS i Fjernøsten med base i Australien.

2006: Direktør for SAS International.

2009: Kommerciel direktør og medlem af koncernledelsen i SAS.

2010: Kommerciel koncerndirektør i ISS.

2013: Partner i rekrutteringsvirksomheden Flensby & Partners.

2015: Koncerndirektør i SAS med ansvar for driften samt talsmand for selskabet i Danmark.

2019: 9. maj præsenteret som ny adm. direktør for DI.

Privat: Gift med Rikke Sandahl Sørensen, som han har to drenge med.

»Med Lars Sandahl Sørensen får DI en adm. direktør, som ved, hvad der skal til, for at vi kan fortsætte arbejdet, udvikle DI og klare os endnu bedre i den internationale konkurrence. Lars har et stærkt personligt drive og solid topledelseserfaring fra en lang række virksomheder. Dertil kommer erfaring fra internationalt arbejde og tillidshverv, som kan løfte DI til næste niveau,« siger DI’s formand, Lars-Peter Søbye.

Lars Sandahl Sørensen afløser Karsten Dybvad, der fratrådte stillingen som DI’s topchef tilbage i december for i stedet at blive bestyrelsesformand i Danske Bank.

Lars Sandahl Sørensen er i dag ansvarlig for udviklings- og transformationsinitiativerne i SAS, samt en række af SAS-gruppens selskaber.

Han har desuden en fortid som kommerciel direktør i ISS Group, adm. direktør for Visit Denmark og som seniorrådgiver for en række investeringsselskaber og kapitalfonde.

»Jeg glæder mig til at være med til at udvikle DI og skabe endnu større forståelse for, hvad der skal til, for at styrke dansk erhvervsliv og vores velfærdssamfund,« siger Lars Sandahl Sørensen og fortsætter:

»Politikerne har en utrolig vigtig rolle i at skabe de nødvendige rammer og lovgivning. Det er i høj grad virksomhederne, der kan skabe de konkrete, innovative bæredygtige løsninger, der er stor efterspørgsel efter såvel i Danmark som i resten af verden. Danmark har et enestående udgangspunkt, og det bliver en af DI’s største prioriteter i de kommende år at bidrage til at realisere det potentiale globalt«.