De kommende måneder vil afsløre, hvor voldsomt nogle af verdens største olieselskaber har tænkt sig at satse på havvind. Det vil lægge yderligere pres på Ørsteds guldæg.

Ørsteds dominans på det globale marked for havvind kan stå over for et voldsomt øget pres i de kommende år.

Oliekæmperne Shell og Equinor ventes nemlig at jagte nye markeder som USA, Kina, Japan og Sydkorea for fuld kraft, og det kan true lønsomheden i Ørsteds globale ekspansionsplan, der inkluderer investeringer for 200 mia. kr. frem mod 2025.

»Shell og Equinor er ret opsatte på at spille en større rolle på markedet for offshore vind, og de ved, at de etablerede markeder er domineret af store udviklere som Ørsted,« siger Feng Zhao, strategidirektør i den internationale brancheforening for vindenergi Global Wind Energy Council.

Auktionerne i USA I løbet af de kommende måneder ventes resultaterne af tre grønne auktioner i USA at lande

Der er 800-1.200 megawatt (MW) på højkant i New York

400 MW på spil i Rhode Island (teknologineutralt)

Samt 1.100 MW på højkant i New Jersey

Til efteråret ventes Massachusetts at udbyde 800 MW

I alt er der i øjeblikket ambitioner om at opføre ca. 18.000 megawatt havvind i USA

Til sammenligning havde Ørsted installeret ca. en tredjedel ved udgangen af 2018

Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, bekræfter udfordringen i et interview med Finans forud for afgørelsen af tre store vindauktioner i henholdsvis New York, New Jersey og Massachusetts.

Spørgsmålet er blot, hvor aggressive olieselskaberne vil gå til værks.

»De auktioner vil være en retningspil for, hvordan de har tænkt sig at komme ind i markedet,« siger Henrik Poulsen.

Der har længe hersket usikkerhed om, hvorvidt Ørsteds tårnhøje afkast vil blive banket i bund, når bl.a. velpolstrede oliekæmper kaster sig over havvind.

Hidtil synes frygten at være ubegrundet, men efter en lidt sløv start har oliekæmper som Shell og Equinor satset massivt på bl.a. USA, ligesom de viser interesse for det kinesiske marked.

Storbanken UBS skrev for nylig i en analyse, at »stigende konkurrence er uundgåelig«, men omvendt behøver Ørsted kun vinde projekter med en kapacitet på 1 gigawatt om året for at nå sit 2030-mål.

I løbet af de sidste 12 måneder har Ørsted vundet ca. seks gigawatt.

»Konkurrencesituationen er accelereret siden 2015. Om den er væsentligt mere intens i dag end for to år siden, er jeg ikke nødvendigvis sikker på,« siger Henrik Poulsen.

Hvis verdens største olieselskaber satser helhjertet, har de imidlertid de finansielle muskler til at føre deres strategier ud i livet.

»Deres nedslag vil have en effekt, for de har store balancer og dybe lommer,« siger Poulsen.

»Vi kommer da til at føle deres tilstedeværelse. Det kan vi også allerede se nu.«