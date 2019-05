Ingen kender prisen - men 10.000 har allerede bestilt ny elbil

Den nye Volkswagen ID.3-elbil ser ud til at blive populær. Flere tusinde har skrevet sig op, selvom bilen ikke er prissat endnu.

Der er rift om den nye Volkswagen-elbil. 10.000 har allerede lagt en bestilling på elbilen, der endnu ikke har fået en pris.

Volkswagen skriver på sin hjemmeside, at bestillingerne »overgår alle forventninger«.

Volkswagen forventer med tiden at sælge mere end 100.000 eksemplarer årligt i Europa, men prisen på bilen, der bliver på størrelse med en Golf, er stadig ukendt, og derfor har de nye købere blot skulle lægge et depositum på 7.000 kr.

Elbilen bliver Volkswagens første masseproducerede elbil, og ifølge FDM har bilproducenten investeret 225 mia. kr. i den elektriske satsning.

Verdenspremieren på ID.3 kommer til at foregå i Frankfurt til september, og her vil priserne på ID3. 1ST og resten af ID.3-modelprogrammet blive offentliggjort. Herefter vil kunder også kunne konvertere deres reserveringer til reelle ordrer.

»Når den proces er afsluttet, vil vi være henne i november måned, hvor der så åbnes for bestillinger på de øvrige ID.3-versioner,« siger pressechef Thomas Hjortshøj til Finans.

Volkswagen ID.3 kommer med tre forskellige batteristørrelser, og den version, som det nu er muligt at forhåndsreservere, er den mellemste udgave, som også forventes at blive den mest populære.

Kunderne skal dog ikke forvente at få bilen med det samme, for ifølge Volkswagen kan der gå over et år, før de første kunder kan sætte sig ind i den nye ID.3.

Motor vurderer for FDM, at den billigste ID.3 vil koste omkring 275.000 kr., mens en First Edition med det mellemstore batteri vil koste i omegnen af 350.000 kr. Dette vil dog kun gælde, så længe elbiler er afgiftsfrie i Danmark.

Basisudgaven får en rækkevidde på 330 km med sit 48 kWh batteri, mens en topudgave kommer med 82 kWh og en rækkevidde, der er på op til 550 km. Sidstnævnte svarer til værdier på niveau med en Tesla Model 3.

Volkswagen planlægger ti forskellige elbiler, der alle skal bygges med udgangspunkt i den samme platform, som ID.3 nu markerer starten på.