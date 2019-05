Flere hundrede dårlige anmeldelser forfølger den samme mand, der nu åbner sin tredje webshop.

Massevis af kunder føler sig snydt af den samme mand, der nu har tre webshops bag sig.

Der er tale om virksomhederne Nordicwoman, Desejeunger og senest Georgina, der alle får samme hårde medfart på bl.a. Trustpilot og Facebook. Her skriver kunderne, at varerne aldrig dukker op, selvom pengene er trukket, at virksomheden ikke kan kontaktes, og flere opfordrer andre til at »holde sig langt væk» fra virksomhederne.

Fælles for alle virksomhederne er, at det er Morten Møller Knudsen, der står bag. Og selvom Nordicwoman er blevet tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, fortsætter han ufortrødent med at drive webhandel - blot under nye navne.

Webshoppen Desejeunger.dk sælger børnetøj og er stiftet for få måneder siden. Men allerede nu har flere hundrede kunder sendt røde stjerner mod shoppen. Nogle har ventet siden februar på varer, de endnu ikke har set skyggen af, og det e-mærke, som webshoppen havde fået tildelt, er nu trukket tilbage.

En af de kunder, der har handlet på siden, er Maria Skovbjerg Danielsen. Hun faldt over en kjole til sin datter, og i sidste måned lagde hun en bestilling hos webshoppen.

»Så fik jeg en ordrebekræftelse med information om, at jeg enten skulle betale via overførsel eller Mobilepay, og dagen efter får jeg besked om, at ordren er sendt,« forklarer hun.

Men siden da er varen aldrig dukket op, og når hun ringer til kundeservice, får hun en automatisk besked om at sende en mail.

Maria Skovbjerg Danielsen får dog heller intet svar over mail. Til gengæld opdager hun, at flere advarer mod selvsamme firma.

»Jeg tror aldrig, jeg får min vare, og jeg synes, det er utroligt, at han kan fortsætte. Jeg er normalt meget påpasselig, når jeg handler på nettet, men denne her gang faldt jeg i,« siger hun.

Hun tilføjer, at hun er bekendt med, at flere har opsøgt virksomheden på dens adresse, men der findes intet kontor, og ingen i nærheden har hørt om virksomheden.

Finans har været i kontakt med flere handlende, der kan berette om samme forløb.

Et hurtigt kig på hjemmesiden viser nu, at alle produkter er fjernet igen, og dermed kan man ikke længere handle på siden, men det forhindrer ikke Morten Møller Knudsen i at fortsætte.

Senest har han oprettet webshoppen Georgina.dk, og der tegner sig efterhånden et mønster. Igen modtager kunderne ikke deres varer, og en kunde har nu meldt ejeren til politiet, fremgår det af en anmeldelse på Trustpilot.

Trods flere henvendelser på både telefon og mail er det ikke lykkes Finans at få en kommentar fra Morten Møller Knudsen.