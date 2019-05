Sydamerikansk popsanger skal skubbe ny fart i Pandora efter salgsdyk

Den danske smykkekoncern vil forsøge at vende den negative udvikling i afsætningen ved at øge markedsføringen globalt. Ledelsen mener, at der hidtil er blevet brugt alt for lidt på netop det.

Den colombianske popsangerinde Shakira, andre kendisser samt en stribe influencers med mange følgere på sociale midler. Sådan lyder nogle af de værktøjer, som ledelsen vil bruge for at skubbe ny fart i det globale salg af smykker i den danske gigant Pandora.

Den børsnoterede koncern aflagde i den forløbne uge regnskab for første kvartal med et samlet dyk i salget på 12 pct. I samme forbindelse fremlagde ledelsen en status på, hvordan et spare- og vækstprogram under navnet ”Now” udvikler sig.

Den plan skal sikre, at Pandoras udvikling vendes - og der skabes en bedre forretning på langt sigt. Koncernen erkender, at der brug for store forandringer – også i afsætningen. Og det fastslås fra den ny ledelse, at der er blevet underinvesteret i markedsføring og branding.

Koncernen Pandoras smykker sælges i mere end 100 lande via ca. 7.800 forhandlere – herunder omkring 2.700 konceptbutikker.

Det børsnoterede selskab blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København.

Beskæftiger på verdensplan 27.000 medarbejdere – heraf ca. 13.500 i Thailand, hvor produktionen ligger.

»Vi skal på branding, marketing og udtrykket i de fysiske butikker op på et helt andet niveau end hidtil. Vi arbejder med en lang række områder som samlet skal forstærke vores brand og dets udtryk på markederne,« siger finansdirektør Anders Boyer.

Pandora har således allerede tidligere på foråret lanceret en smykkekollektion målrettet direkte til de kvindelige forbrugere i Kina. Tidligere har den danske producent ellers haft fokus på globale kollektioner, der kunne afsættes på alle markeder.

I markedsføringen har Pandora også nu allieret sig med den colombianske popsanger Shakira, der med sin ageren over for de danske smykker skal ramme forbrugere på de amerikanske markeder.

Samtidig arbejder Pandora bl.a. med brug af såkaldt influencers på sociale medier gennem pilotforsøg i i Brasilien og Canada.

Smykkekoncernen fastslår, at der senere i år kommer andre samarbejdsaftaler med kendisser.

»Vi har kørt pilotprojekter med celebrity’s og influencers. Det viser resultater, så det indgår også i planen,« fastslår Pandora-ledelsen.

Den to-årige Now-plan rummer ud over en mere offensiv og ændret markedsføring af smykkerne - samt andre synlige tiltag over for kunderne rundt om i verden - også andre elementer. Her under besparelser. Der er i år afsat 1,5 mia. kr. til restrukturering.

1.900 ansatte på produktionen i Pandora er indtil nu blevet afskediget i 2019. Pandora har desuden besluttet at lukke 50 af koncernens egne konceptbutikker, som ikke giver den rette indtjening. Også selvom det koster på omsætningen. Samtidig reduceres varelagre og andet.